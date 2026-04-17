Zamaskowany 18-latek sterroryzował farmaceutki. Chciał ukraść leki, użył przedmiotu przypominającego broń

Napad na aptekę w Gdyni. 18-latek próbował ukraść leki

Do zdarzenia doszło w sobotę, 11 kwietnia. Zamaskowany sprawca podszedł do okienka apteki nocnej i próbował wymusić na pracownikach otwarcie drzwi. Działał sam, a do zastraszenia personelu użył przedmiotu przypominającego broń palną. Jego celem była kradzież leków, jednak dzięki zdecydowanej reakcji jednej z pracownic nie udało mu się zrealizować planu.

„Gdyńscy funkcjonariusze od razu zajęli się tą sprawą. Kryminalni sporządzili rysopis sprawcy oraz sprawdzili zapis z kamer monitoringu. Dzięki intensywnej pracy policjanci z gdyńskiej komendy ustalili dane mężczyzny i już w poniedziałek (dwa dni po zdarzeniu) w rejonie ul. Chabrowej zatrzymali sprawcę rozboju” - informują gdyńscy policjanci.

Zaskoczony 18-latek próbował jeszcze ratować się ucieczką, ale mundurowi błyskawicznie go obezwładnili.

Areszt dla 18-latka z Gdyni. Przyznał się i pokazał kryjówkę

Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do komendy, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności. W ich trakcie przyznał się do popełnienia przestępstwa oraz wskazał miejsce ukrycia przedmiotu przypominającego broń. Został on zabezpieczony przez policję.

„Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Gdyni sąd zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcy aresztu. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat” - dodają mundurowi.

