IMGW bije na alarm! Ostrzeżenie pogodowe dla 10 województw w Polsce. Służby w gotowości

Prognoza IMGW na najbliższe dni. Nadciągają burze i opady deszczu

Synoptycy ostrzegają, że wraz z wejściem frontu atmosferycznego warunki pogodowe ulegną pogorszeniu. W wielu regionach pojawią się intensywne opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatury w większości kraju będą się utrzymywać w granicach 15–17°C, nad morzem spadną do około 8–9°C, natomiast na południowym zachodzie mogą sięgnąć nawet 18–19°C.

Alerty pierwszego i drugiego stopnia. Lista zagrożonych województw

Ostrzeżenia IMGW objęły dużą część kraju. Alerty pierwszego stopnia wydano dla fragmentów województw dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą zachodnich rejonów Dolnego Śląska i Wielkopolski. W zależności od regionu obowiązują one do poniedziałkowego popołudnia lub do wieczora.

Dodatkowo w wielu województwach wprowadzono ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, obejmujące m.in. Wielkopolskę, Lubuskie, Dolny Śląsk, Łódzkie oraz część południa i zachodu Polski. Będą one obowiązywać do wtorkowego poranka.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w obszarach objętych alertami prognozowane są silniejsze opady, szczególnie na zachodzie i południu kraju. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatura może spaść do około 0°C. W pozostałych regionach w nocy przewidywane jest od kilku do około 9°C, a na północy dodatkowo pojawi się silniejszy wiatr.

- W poniedziałek (20 kwietnia) utrzyma się podział pogodowy, na północy i północnym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i na ogół bez opadów, natomiast na zachodzie i na południu, i częściowo w centrum wystąpią opady deszczu, które okresami będą dość intensywne. Najchłodniej będzie właśnie w strefie frontu atmosferycznego, czyli tam, gdzie będzie padać. A w obszarze zachodniej, południowej i centralnej Polski temperatura będzie się wahała gdzieś w granicach od 8 do 10 st. C. Natomiast na północy i na północnym wschodzie około 12 st. C i nad samym morzem 8 st. C. Na północy w poniedziałek pojawi się też intensywny wiatr, który będzie to poczucie chłodu potęgował - poinformował Przemysław Makarewicz.

Przymrozki i ochłodzenie w Polsce. Skutki niebezpiecznych zjawisk pogodowych

W nocy z poniedziałku na wtorek pogoda zacznie się stopniowo stabilizować – pojawią się przejaśnienia, choć na południu wciąż możliwe będą słabe opady. Temperatury miejscami mogą spaść poniżej zera, co oznacza ryzyko przymrozków.

Wtorek zapowiada się chłodno. Na południu mogą jeszcze występować przelotne opady deszczu, natomiast w pozostałej części kraju dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. Temperatury maksymalne wyniosą około 10–12°C, a nad morzem około 7°C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować szkody i zagrożenie dla zdrowia. Z kolei alerty hydrologiczne sygnalizują podwyższone stany wód, które lokalnie mogą zbliżać się do poziomów ostrzegawczych lub je przekraczać.

