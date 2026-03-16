Ogromna radość w gdańskim zoo. Urodziła się samiczka hipopotamka karłowatego

Nowa mieszkanka gdańskiego zoo. Urodziła się samiczka hipopotamka karłowatego

W gdańskim zoo powitano niedawno na świecie niezwykłe zwierzę. Opiekunowie z radością poinformowali o narodzinach samiczki hipopotamka karłowatego. To ogromny sukces, biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo zagrożony jest ten gatunek.

Hipopotamek karłowaty znajduje się na liście zwierząt zagrożonych wyginięciem. W środowisku naturalnym, głównie w zachodnioafrykańskich lasach, przetrwało zaledwie kilka tysięcy sztuk. Zwierzętom zagraża przede wszystkim wylesianie pod tereny rolnicze oraz działalność kłusowników. Dodatkowym utrudnieniem jest izolacja poszczególnych, niewielkich grup, co negatywnie wpływa na różnorodność genetyczną. Dlatego tak ważne są programy hodowlane prowadzone przez ogrody zoologiczne.

Samiczki tego gatunku noszą ciążę przez sześć do siedmiu miesięcy. Zazwyczaj rodzi się jedno młode, ważące w granicach pięciu kilogramów. W pierwszych miesiącach życia hipopotamek intensywnie się rozwija, żywiąc się mlekiem i pozostając pod stałą opieką matki.

Samiczka hipopotamka karłowatego czeka na imię. Jak pomóc?

Obecnie matka wraz z córką przebywają w specjalnym pawilonie. Można je obserwować przez niewielkie okienka. Wyjście na zewnętrzny wybieg planowane jest, gdy tylko poprawi się pogoda i zrobi się cieplej.

Młoda samiczka wciąż pozostaje bez imienia. Fundacja LYNX, działająca przy gdańskim zoo, zorganizowała specjalną zbiórkę charytatywną. Darczyńca, który wpłaci najwyższą jednorazową kwotę, zyska przywilej wyboru imienia dla małej hipopotamki.

