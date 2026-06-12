Zaginiony mężczyzna w Gdyni! Może być w niebezpieczeństwie

Poszukiwania 92-letniego Edmunda Kościelniaka. Zaginiony senior z Gdyni cierpi na demencję

Uwaga, zaginął senior, który może potrzebować natychmiastowej pomocy! Czy widziałeś tego mężczyznę? Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie szukają 92-letniego Edmunda Kościelniaka. Mężczyzna zaginął 5 czerwca około godziny 14.00. Jak informuje policja, senior opuścił Spółdzielnię Senior przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni. Od tamtej chwili nie wrócił do miejsca pobytu i nie nawiązał kontaktu z rodziną ani opiekunami. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna często korzystał z komunikacji miejskiej. Nagrania monitoringu pokazują, że 5 czerwca na ul. Franciszki Cegielskiej wsiadł do autobusu linii 27. Przejechał dwa przystanki i wysiadł na przystanku Arena 01 przy ul. Kazimierza Górskiego. Następnie przeszedł na drugą stronę ulicy. To ostatni znany ślad jego obecności.

Około 164 cm wzrostu, szczupły. Znakiem szczególnym jest pieprzyk na lewym łuku brwiowym

Edmund Kościelniak ma około 164 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i jasne oczy. Znakiem szczególnym jest pieprzyk na lewym łuku brwiowym. Może poruszać się przy pomocy czarnej laski. W dniu zaginięcia ubrany był w niebieskie jeansy, ciemną pikowaną kurtkę z kapturem oraz ciemne buty z białą podeszwą. Policja podkreśla, że 92-latek cierpi na demencję. W przeszłości zdarzało mu się oddalać z miejsca zamieszkania. W chwili zaginięcia nie miał przy sobie telefonu komórkowego ani innych rzeczy osobistych.

Policjanci apelują szczególnie do osób, które 5 czerwca przebywały w rejonie przystanku Arena 01 przy ul. Kazimierza Górskiego i mogły widzieć zaginionego. Ważna może być każda informacja dotycząca kierunku, w którym poszedł mężczyzna.

Osoby, które widziały Edmunda Kościelniaka lub mają informacje o jego miejscu pobytu, proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Redłowie pod numerami 47 742 12 71 lub 47 742 12 55. Informacje można także przekazywać pod numer alarmowy 112.

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‼️ POSZUKUJEMY ZAGINIONEGO 92-LETNIEGO EDMUNDA KOŚCIELNIAKAPolicjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie prowadzą poszukiwania zaginionego 92-letniego Edmunda Kościelniaka.🔸 Mężczyzna 5 czerwca 2026 roku około godziny 14:00 opuścił Spółdzielnię Senior przy ul.… pic.twitter.com/JnFgggxhct— PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) June 12, 2026