(Artykuł z 15 lipca 2024 roku)

Tajemnicze zaginięcie Iwony Wieczorek

To była gorąca, lipcowa noc o której do dziś ludzie chcą czytać, a śledczy szukają winnych i wciąż szukają rozwiązania. 16/17 lipca 2010 - wtedy Iwona Wieczorek zaginęła w drodze do domu. Szła z klubu, w którym bawiła się tego wieczora. Dyskoteka Dream Club w Sopocie miała siedzibę na sopockim Monciaku. Dziś turyści robią sobie zdjęcia z Krzywym Domkiem, gdzie działał klub, po którym dziś nie ma śladu. To stąd wyszła Iwona Wieczorek. Wszystko wskazuje na to, że chciała wrócić do domu. Dziewiętnastoletnia wtedy Iwona Wieczorek wybrała nadmorską promenadę. Gdy wracała było już jasno, ale do domu musiała przejść kilka kilometrów.

Sprawdziłam jak trasa, którą do domu wracała Iwona Wieczorek wygląda po 14 latach od jej zaginięcia.

Którędy szła Iwona Wieczorek

Odpowiadając prezencyjnie na pytanie, gdzie zaginęła Iwona Wieczorek, trzeba by powiedzieć kilka rzeczy. Według śledczych, oraz nagrań z monitoringu z Dream Clubu ruszyła do domu idąc najpierw w dół ul. Bohaterów Monte Cassino, Grunwaldzką. Przez 20 minut zatrzymała się przy chińskim hotelu. Dalej miała przed sobą kilka kilometrów prostą drogą. Iwona Wieczorek nie wróciła taksówką, a z butami w ręku wybrała się w sześciokilometrową drogę do domu. Część trasy uwiecznił monitoring, ale ślad po dziewczynie nagle zaginął. Zaginięcie Iwony Wieczorek i jej poszukiwania są jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce.

Co nowego wiadomo o drodze Iwony Wieczorek do domu?

W 2024 roku trasa jaką Iwona Wieczorek pokonała z Sopotu do Gdańska (doszła do wejścia 63 na plażę w Jelitkowie) wygląda całkiem inaczej niż 14 lat wcześniej. W 2010 na nadmorskiej promenadzie rosy niskie trawy, dziś deptak od ścieżki rowerowej oddziela kilkumetrowa roślinność. To, o czym myślałam przemierzając trasą, którą przeszła Iwona Wieczorek feralnej nocy 16/17 lipca 2010 to możliwości, których nie było 14 lat temu. Wtedy, wracając z dyskotek do wyboru miała mniej opcji niż dziś. Iwona Wieczorek mogła wrócić do domu w Gdańsku piechotą lub taksówką, albo poprosić kogoś o podwiezienie. Gdyby z klubu wracała dziś to po pierwsze mogła by zamówić taksówkę z aplikacji, czyli wersję budżetową lub wzięła by hulajnogę lub rower metropolitalny Mevo, na minuty. Po drodze z Sopotu do Gdańska elektrycznych hulajnóg są dziesiątki.

Ostatnia trasa, na której widziano Iwonę Wieczorek

O godz. 3 w nocy Iwona Wieczorek wyszła z dyskoteki i zdecydowała się samotnie pójść do domu. Kamery miejskiego monitoringu nagrały ją o godz. 3.07, gdy kierowała się w stronę promenady nadmorskiej. Z Sopotu do domu miała kilka kilometrów.

Przed godziną czwartą nad ranem 19-latce rozładował się telefon, a o godz. 4.12 minęła wejście nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. Tam została zarejestrowana przez kamerę monitoringu i ślad po 19-letniej Iwonie urwał się w tym miejscu. Nie została już zarejestrowana przez inne kamery miejskiego monitoringu.

Zobacz galerię, gdzie dokładnie opisujemy trasę jaką pokonała Iwona Wieczorek (galeria z 2024 roku)

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Trójmiasto. Trasa, którą wracała Iwona Wieczorek

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