Sinice Łeba 16.07. Czy w Łebie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Po silnym sztormie, który na początku lipca nawiedził polskie wybrzeże, w Łebie zapanował upragniony spokój. Choć wiatr niemal całkowicie ustał, to dynamiczne zjawiska atmosferyczne z ubiegłych tygodni wywołały tak zwany upwelling – zjawisko polegające na odpłynięciu cieplejszych warstw powierzchniowych i zastąpieniu ich znacznie chłodniejszą wodą z głębin Bałtyku. Z tego powodu temperatura wody wynosi dziś zaledwie 17°C, co przy temperaturze powietrza sięgającej 19°C gwarantuje bardzo rześką i orzeźwiającą kąpiel.

Wszystkie trzy strzeżone plaże są dziś w pełni bezpieczne i otwarte dla wczasowiczów. Na masztach nie wiszą żadne ostrzegawcze flagi, a stan morza jest niezwykle spokojny. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach (dane z 16 lipca 2026 r.):

Kąpielisko przy plaży A w Łebie (na prawo od kanału portowego do hotelu "Neptun"): temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

(na prawo od kanału portowego do hotelu "Neptun"): temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Kąpielisko przy plaży B w Łebie : powietrze rozgrzane do 19°C, temperatura wody to 17°C, wiatr jest niemal niewyczuwalny (1 m/s). Brak przeciwwskazań sanitarnych, woda jest w pełni bezpieczna.

: powietrze rozgrzane do 19°C, temperatura wody to 17°C, wiatr jest niemal niewyczuwalny (1 m/s). Brak przeciwwskazań sanitarnych, woda jest w pełni bezpieczna. Kąpielisko przy plaży C w Łebie (na wschód od hotelu "Neptun" do Ośrodka Wypoczynkowego "Górnik"): notuje identyczne parametry – 19°C w cieniu, 17°C w wodzie oraz wiatr o sile 1 m/s. Kąpiel jest w pełni dozwolona.

Dodatkową atrakcją dla osób wypoczywających dziś na plaży w Łebie jest możliwość podziwiania imponujących, gigantycznych piramid z piasku oraz rzeźby sfinksa, które powstają przy wejściu na plażę nr 18. To świetny punkt docelowy na popołudniowy spacer po orzeźwiającej kąpieli!

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych, letnich zakwitów mamy znakomite wiadomości: na monitorowanych kąpieliskach w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie temperatury na lądzie sprzyjają rozwojowi tych mikroorganizmów w zamkniętych akwenach lub cieplejszych zatokach, to otwarty charakter tutejszego wybrzeża oraz niedawne przemieszanie mas wody chronią plaże w Łebie przed tym problemem. Badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej doskonały stan sanitarny. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łebie upływa pod znakiem stabilnej, choć rześkiej aury. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr o sile 1 m/s), warunki do wypoczynku są bardzo komfortowe, a morze pozostaje spokojne. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek to odpowiedzialny wypoczynek. Złotą zasadą każdego plażowicza jest stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników strzegących kąpielisk. Choć dziś warunki sprzyjają rekreacji, sytuacja na morzu potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin.

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