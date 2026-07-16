Kto liczył na upalny, słoneczny wypoczynek w Chałupach, ten niestety musi zweryfikować plany. Pogoda między czwartkiem a niedzielą, 16-19 lipca, będzie kapryśna i pokaże chyba każde swoje oblicze, poza tym letnim, upalnym. Na termometrach zobaczymy co najwyżej 21 stopni, a to oznacza, że woda w Bałtyku będzie raczej dla morsów.

Zacznie się dość ponuro. Czwartek przywita urlopowiczów gęstymi chmurami, które szczelnie zasłonią niebo. Będzie bezdeszczowo, ale też bez słońca. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie niecałych 20 stopni, a wiatr będzie ledwo odczuwalny. To nie jest pogoda, o jakiej marzy się na Półwyspie Helskim. Po prostu szaro.

Piątek przyniesie lekką zmianę, ale niekoniecznie na lepsze. Zrobi się minimalnie cieplej, do około 21 stopni, jednak wyraźnie nasili się wiatr, wiejąc z prędkością ponad 4 m/s. Do tego może symbolicznie pokropić. To wciąż nie jest aura do plażowania, ale dla miłośników sportów wodnych taki wiatr to już sygnał, że coś zaczyna się dziać.

Niestety, sobota przyniesie załamanie pogody. I to konkretne. To będzie najcieplejszy, ale jednocześnie najgorszy dzień tego okresu. Słupki rtęci pokażą nieco ponad 21 stopni, ale co z tego, skoro niebo zaciągnie się deszczowymi chmurami i po prostu będzie padać. Wiatr nabierze jeszcze większego impetu, osiągając średnio ponad 6 m/s. Mówiąc wprost: sobota na plaży jest skreślona. Zimno, mokro i wietrznie.

I kiedy wydaje się, że cały weekend jest stracony, niedziela przyniesie ratunek! Po fatalnej sobocie wreszcie wyjdzie słońce. Chmury ustąpią, a niebo się rozpogodzi. Co prawda będzie nieco chłodniej, z temperaturą maksymalną w okolicach 20 stopni, a nocą spadającą do zaledwie 15, ale co to za różnica, gdy w końcu można zobaczyć błękit nieba! Wiatr wciąż będzie dość silny, ale w połączeniu ze słońcem stworzy idealne warunki do aktywnego wypoczynku.

Pogoda dla aktywnych, nie dla plażowiczów

Taka prognoza to zła wiadomość dla fanów leżenia na piasku. Temperatury w okolicach 20 stopni i sporo chmur skutecznie zniechęcą do opalania. Jednak silny wiatr, zwłaszcza w piątek, sobotę i słoneczną niedzielę, to wymarzona wiadomość dla wszystkich entuzjastów kitesurfingu i windsurfingu, z których słyną Chałupy. To właśnie oni będą królami na wodzie. Pozostali mogą postawić na długie, hartujące spacery brzegiem morza. Sobotni deszcz to z kolei idealny pretekst, by nadrobić zaległości książkowe lub odkryć lokalne knajpki.

Dane pogodowe: OpenWeather

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