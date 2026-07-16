Sinice Sopot 16.07. Czy w Sopocie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Spis treści
Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają
Dziś na całym sopockim wybrzeżu panują doskonałe warunki do rekreacji nad wodą. Dzięki bardzo słabemu wiatrowi morze jest wyjątkowo spokojne, a brak jakichkolwiek ostrzeżeń sanitarnych oznacza, że wejście do wody na wszystkich oficjalnych plażach jest w pełni bezpieczne. Oto lista otwartych kąpielisk w Sopocie, na których możecie dziś bezpiecznie wypoczywać:
- Sopot - 13-17: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s (bardzo słaby wiatr). Kolejne badanie wody zaplanowano na 21 lipca.
- Sopot - Łazienki Południowe I: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s. Następne badanie jakości wody: 21 lipca.
- Sopot - Łazienki Południowe II: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s. Kolejna ocena stanu wody: 21 lipca.
- Sopot-32A-33: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s. Następna kontrola sanitarna: 21 lipca.
- Sopot-K22: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s. Następne badanie: 21 lipca.
- Sopot-Kamienny Potok-Koliba: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s. Następne badanie wody odbędzie się 21 lipca.
Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację
Zgodnie z oficjalnymi raportami sanitarnymi z 16 lipca, na monitorowanych kąpieliskach w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć na początku lipca uciążliwe cyjanobakterie zmusiły ratowników do tymczasowego zamknięcia części sopockich plaż, obecne ochłodzenie i zmiana kierunku wiatru skutecznie oczyściły wodę. Warunki uległy zdecydowanej poprawie, dzięki czemu plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków kąpieli morskich na całym wybrzeżu kurortu.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Sopocie ma spokojny charakter, choć na niebie może gromadzić się więcej chmur. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C i temperaturze wody na poziomie 18°C, warunki są optymalne dla osób, które wolą unikać ekstremalnych upałów. Bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu panuje niemal bezwietrzny spokój, co stwarza idealne warunki do bezpiecznej rekreacji i pływania.
Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku nad wodą: zawsze przed wejściem na plażę sprawdźmy kolor flagi powiewającej na wieży ratowniczej i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników wodnych. Sytuacja pogodowa oraz stan czystości wody w Bałtyku potrafią zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego czujność na miejscu to klucz do udanego i bezpiecznego urlopu.