Sinice Sopot 16.07. Czy w Sopocie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Dziś na całym sopockim wybrzeżu panują doskonałe warunki do rekreacji nad wodą. Dzięki bardzo słabemu wiatrowi morze jest wyjątkowo spokojne, a brak jakichkolwiek ostrzeżeń sanitarnych oznacza, że wejście do wody na wszystkich oficjalnych plażach jest w pełni bezpieczne. Oto lista otwartych kąpielisk w Sopocie, na których możecie dziś bezpiecznie wypoczywać:

Sopot - 13-17 : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 20°C , temperatura wody: 18°C , prędkość wiatru: 2 m/s (bardzo słaby wiatr). Kolejne badanie wody zaplanowano na 21 lipca.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: (bardzo słaby wiatr). Kolejne badanie wody zaplanowano na 21 lipca. Sopot - Łazienki Południowe I : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 20°C , temperatura wody: 18°C , prędkość wiatru: 2 m/s . Następne badanie jakości wody: 21 lipca.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: . Następne badanie jakości wody: 21 lipca. Sopot - Łazienki Południowe II : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 20°C , temperatura wody: 18°C , prędkość wiatru: 2 m/s . Kolejna ocena stanu wody: 21 lipca.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: . Kolejna ocena stanu wody: 21 lipca. Sopot-32A-33 : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 20°C , temperatura wody: 18°C , prędkość wiatru: 2 m/s . Następna kontrola sanitarna: 21 lipca.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: . Następna kontrola sanitarna: 21 lipca. Sopot-K22 : woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 20°C , temperatura wody: 18°C , prędkość wiatru: 2 m/s . Następne badanie: 21 lipca.

: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: . Następne badanie: 21 lipca. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s. Następne badanie wody odbędzie się 21 lipca.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Zgodnie z oficjalnymi raportami sanitarnymi z 16 lipca, na monitorowanych kąpieliskach w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć na początku lipca uciążliwe cyjanobakterie zmusiły ratowników do tymczasowego zamknięcia części sopockich plaż, obecne ochłodzenie i zmiana kierunku wiatru skutecznie oczyściły wodę. Warunki uległy zdecydowanej poprawie, dzięki czemu plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków kąpieli morskich na całym wybrzeżu kurortu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sopocie ma spokojny charakter, choć na niebie może gromadzić się więcej chmur. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C i temperaturze wody na poziomie 18°C, warunki są optymalne dla osób, które wolą unikać ekstremalnych upałów. Bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu panuje niemal bezwietrzny spokój, co stwarza idealne warunki do bezpiecznej rekreacji i pływania.

Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku nad wodą: zawsze przed wejściem na plażę sprawdźmy kolor flagi powiewającej na wieży ratowniczej i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników wodnych. Sytuacja pogodowa oraz stan czystości wody w Bałtyku potrafią zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego czujność na miejscu to klucz do udanego i bezpiecznego urlopu.

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