Brutalne pobicie w Bytowie skończyło się śmiercią 36-latka. Prokuratura zapowiada nowe zarzuty

Wstępna opinia biegłego. Śmierć w Bytowie przyniesie nowe zarzuty

Do wstrząsającego zdarzenia doszło 9 lipca w centrum Bytowa. Jak wynika z ustaleń śledczych, trzech obywateli Ukrainy w wieku 28, 30 i 37 lat miało pobić 36-letniego Polaka oraz jego 44-letnią partnerkę. Najpoważniejszych obrażeń doznał mężczyzna, który w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Śledczy przekazali, że wstępna opinia sporządzona po sekcji zwłok wskazuje na bezpośredni związek między śmiercią 36-latka a obrażeniami odniesionymi podczas pobicia.

- Wstępna opinia patomorfologa wskazuje na to, że przyczyną zgonu 36-latka był uraz czaszkowo-mózgowy spowodowany pobiciem w dniu 9 lipca. W chwili, kiedy otrzymamy końcową opinię pisemną biegłego patomorfologa i będzie ona taka jak ta wstępna, zostaną zmienione podejrzanym zarzuty - mówi Małgorzata Jackowska-Borek z Prokuratury Rejonowej w Bytowie.

Jeżeli końcowa opinia biegłego potwierdzi dotychczasowe ustalenia, podejrzani odpowiedzą za pobicie ze skutkiem śmiertelnym zamiast za udział w pobiciu powodującym ciężki uszczerbek na zdrowiu. Za taki czyn grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

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Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wykonali oględziny i zgromadzili materiał dowodowy. Funkcjonariusze przesłuchali także świadków, a prowadzone czynności szybko doprowadziły do ustalenia i zatrzymania trzech podejrzanych.

Po doprowadzeniu do prokuratury mężczyźni usłyszeli początkowo zarzuty udziału w pobiciu, którego skutkiem był ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec całej trójki tymczasowego aresztu.

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Prokuratura zaznacza, że nic nie wskazuje na to, aby zdarzenie miało podłoże narodowościowe. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że konflikt rozpoczął się w chwili, gdy jeden z podejrzanych próbował nawiązać kontakt z partnerką 36-latka. To właśnie ta sytuacja miała doprowadzić do eskalacji wydarzeń i brutalnego pobicia.

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