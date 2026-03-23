Z polskich miast masowo znikają mieszkańcy. Eksperci ostrzegają przed katastrofalną spiralą

Nasza ojczyzna mierzy się z potężnym kryzysem populacyjnym, który z każdym rokiem przybiera na sile. Najnowsze raporty przygotowane przez ekspertów Unii Metropolii Polskich oraz badaczy miesięcznika „Wspólnota” nie pozostawiają złudzeń, że krajowa demografia znajduje się w niezwykle stromym trendzie spadkowym. Problem dotyka w głównej mierze miejscowości o średniej wielkości, gdzie dramatyczny odpływ obywateli generuje ogromne wyzwania o charakterze ekonomicznym oraz społecznym.

Zastraszające tempo spadku liczby ludności Polski

Zgromadzone przez analityków statystyki bezlitośnie obnażają fakt, że populacja naszego państwa kurczy się w alarmującym tempie. Zaledwie trzy lata temu, w 2023 roku, obywateli było zaledwie 37,6 miliona, natomiast w 2024 roku ta wartość spadła poniżej granicy 37,5 miliona osób. Taki stan rzeczy stanowi bezpośrednią konsekwencję dramatycznie małej liczby narodzin, powszechnego zjawiska migracji oraz postępującego starzenia się całego narodu.

Szczegółowe opracowania autorstwa profesora Pawła Swianiewicza oraz doktor Julity Łukomskiej, którymi podzielono się na łamach portalu „Wspólnota”, doskonale obrazują, jak gigantyczny jest to kłopot z perspektywy poszczególnych samorządów. W okresie piętnastu lat, licząc od 2009 do 2024 roku, dziesiątki polskich gmin doświadczały regularnego ubytku swojej społeczności. W niektórych miejscach strata ta przewyższała jeden procent w skali roku, a najbardziej skrajne przypadki notowały spadki na poziomie 1,5 procenta.

Średnie ośrodki miejskie tracą najwięcej mieszkańców

Zdecydowanie najsilniej zjawisko depopulacji odczuwają miejscowości o średniej wielkości, w szczególności te pozbawione statusu miast wojewódzkich. Od dłuższego czasu można tam zaobserwować masową ucieczkę ludności, którą napędzają przede wszystkim młodzi dorośli szukający lepszych perspektyw. Wybierają oni zazwyczaj aglomeracje miejskie. Szczegółowe zestawienie najbardziej dotkniętych tym problemem miejsc znajdziecie w specjalnie przygotowanej galerii zdjęciowej poniżej.

Te miasta zaczynają się wyludniać

Warszawa i największe metropolie wciąż przyciągają

Zupełnie odwrotne tendencje można zaobserwować na terenie najbardziej rozbudowanych polskich aglomeracji. Liczba zameldowanych obywateli rośnie na terenie Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia czy Rzeszowa. Choć dynamika tych wzrostów nie bije rekordów, to stanowi gigantyczny kontrast dla dramatu mniejszych miejscowości. Ogromnymi beneficjentami tej sytuacji są również obszary podmiejskie, które przyciągają ludzi pragnących uciec od zgiełku, zachowując przy tym pełen dostęp do chłonnego rynku pracy.

Samorządowa spirala upadku to coraz bardziej realne zagrożenie

Twórcy opublikowanego opracowania kładą ogromny nacisk na fakt, iż drastyczny spadek populacji wykracza daleko poza suche liczby w tabelach. Znikający obywatele to gigantyczna dziura w budżetach poszczególnych gmin, co natychmiast wymusza drastyczne cięcia w usługach publicznych. Samorządy muszą zamykać placówki edukacyjne, ciąć siatkę połączeń autobusowych i likwidować np. domy kultury, przez co dany rejon traci resztki swojej atrakcyjności i motywuje kolejne osoby do wyprowadzki.

Polskie społeczeństwo starzeje się w błyskawicznym tempie

W cieniu masowego wyludniania postępuje kolejny, równie poważny problem, jakim jest nieuchronne starzenie się całego narodu. Szacunki zaprezentowane przez Unię Metropolii Polskich bezlitośnie wskazują, że do 2050 roku przybędzie w naszym kraju blisko 2,5 miliona osób w podeszłym wieku. Tym samym co trzeci obywatel osiągnie wiek uprawniający do pobierania świadczeń emerytalnych.

Dodatkowo statystyki Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają ciągłe wydłużanie się ludzkiego życia, zakładając, że za niespełna trzy dekady kobiety będą dożywać średnio ponad 85 lat, a mężczyźni niemal 78.