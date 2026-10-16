Wyszły z domu i przepadły. Tajemnicze zaginięcia kobiet na Pomorzu

Tysiące zaginięć każdego roku. Niektóre sprawy pozostają niewyjaśnione przez dziesięciolecia

W Polsce co roku zgłaszanych jest blisko 13 tysięcy zaginięć, a kobiety stanowią mniejszość wśród osób zaginionych. Większość tych spraw kończy się szczęśliwym odnalezieniem poszukiwanych. Niestety, nie każda historia ma taki finał. Bywa, że rodziny przez długie lata czekają na powrót swoich bliskich, a niektóre sprawy znajdują rozwiązanie dopiero wtedy, gdy śledczy z Archiwum X odnajdują szczątki lub zwłoki zaginionych.

W policyjnych bazach znajduje się łącznie około 4 tysięcy osób trwale zaginionych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Niektórzy z nich zniknęli na Pomorzu. To właśnie w tym regionie w 2010 roku doszło do jednego z najgłośniejszych zaginięć w historii Polski. Chodzi o Iwonę Wieczorek, która zaginęła 16 lat temu, w nocy z 16 na 17 lipca.

Tamtego wieczoru 19-latka bawiła się w gronie znajomych: Pawła P. oraz jego dwóch kolegów – Adriana i znacznie starszego Marka. Na spotkanie zaprosiła również swoją 17-letnią koleżankę Adrię. Najpierw grupa spotkała się na działce należącej do dziadków Pawła P., a później udała się do popularnego w tamtym czasie sopockiego Dream Clubu. W pewnym momencie atmosfera wśród znajomych wyraźnie się pogorszyła. Iwona zdecydowała się zakończyć zabawę i sama wrócić do domu. Po pokonaniu kilku kilometrów, o godzinie 4.12, po raz ostatni została zarejestrowana przez kamery monitoringu w pobliżu wejścia nr 63 na plażę w gdańskim Jelitkowie. Od tego momentu nie wiadomo, co wydarzyło się z 19-latką.

Wsiadła na prom do Szwecji i zniknęła bez śladu. Tajemnicze zaginięcie Joanny Brylowskiej

Do najbardziej tajemniczych, niewyjaśnionych spraw kryminalnych w Polsce należy również zaginięcie studentki z Gdyni, Joanny Brylowskiej, do którego doszło we wrześniu 2006 roku. 23-latka zniknęła niedługo przed planowanym wyjazdem do Genui. Początkowo rodzina przypuszczała, że poszła na dyskotekę, jednak później ustalono, że kupiła bilet w jedną stronę na prom do Szwecji. Dzień przed zaginięciem próbowała także skontaktować się ze swoim byłym chłopakiem. Zostawiła mu niepokojącą wiadomość, w której przekazała, że chciałaby po raz ostatni usłyszeć jego głos. Policjanci potwierdzili, że kobieta weszła na pokład promu, ale nie udało się ustalić, czy zeszła z niego po dotarciu do Karlskrony. Mimo działań śledczych oraz poszukiwań prowadzonych przez bliskich los Joanny do dziś pozostaje nieznany.

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Zaginęły bez śladu na Pomorzu. Ich bliscy od lat czekają na jakiekolwiek informacje

Na Pomorzu nadal poszukiwanych jest znacznie więcej osób, a mniejszą część z nich stanowią kobiety. Ich zdjęcia można znaleźć między innymi na policyjnych stronach internetowych. Część tych kobiet zaginęła w ostatnich latach, inne kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. W wielu sprawach od tamtego czasu nie pojawił się żaden trop, który pozwoliłby wyjaśnić ich los. W niektórych przypadkach istnieją poważne obawy, że zaginione nie żyją. Nie brakuje jednak rodzin, które pomimo upływu lat wciąż wierzą w odnalezienie swoich bliskich.

Czy rozpoznajesz którąś z tych kobiet? Nawet z pozoru mało istotna informacja może mieć kluczowe znaczenie dla śledczych. Zajrzyj do naszej galerii.

RUTKOWSKI: TO KOMPROMITACJA RZĄDU!