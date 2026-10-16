Nowe tropy w sprawie ataków w Parku Reagana. Policja opublikowała kolejne zdjęcia sprawcy

Nowe ustalenia policji w sprawie ataków w Parku Reagana. Opublikowano kolejne zdjęcia

Gdańscy policjanci dotarli do nowych fotografii, na których uwieczniono mężczyznę mogącego mieć związek z sierpniowymi zdarzeniami w Parku Reagana. Prawdopodobny sprawca może przemieszczać się niebiesko-białą hulajnogą i mieć na sobie niebieski kask.

Przypomnijmy, że do dramatycznych zdarzeń doszło 12, 14 i 17 sierpnia 2026 roku w gdańskim Parku Reagana. Pokrzywdzone zostały trzy kobiety, które sprawca wbrew ich woli zmusił do poddania się innym czynnościom seksualnym. Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zabezpieczyli m.in. nagranie, na którym utrwalono wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z tymi przestępstwami. Ustalili także jego charakterystyczne cechy. Sprawca miał na sobie kominiarkę oraz ciemny, zabudowany kask, spod którego można było dostrzec jego błękitne oczy.

Pokrzywdzone wskazały również na charakterystyczny sposób mówienia poszukiwanego mężczyzny. Sprawca ma wysoki głos i wyraźnie przeciąga wypowiadane słowa. Posługuje się także poprawną polszczyzną, co może wskazywać, że jest obywatelem Polski. Jego tożsamości wciąż nie udało się ustalić.

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- Według pokrzywdzonych sprawcą miał być mężczyzna w wieku około 25-30 lat, szczupłej budowy ciała i mający około 180-185 cm wzrostu. Mężczyzna miał na sobie ciemne ubrania (w dwóch przypadkach, w trzecim ubrany był tak jak na załączonym filmie), kominiarkę i ciemny, zabudowany kask, w którym widać było jego błękitne oczy. Poruszał się na elektrycznej hulajnodze ciemnego koloru – informują policjanci w komunikacie.

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Policjanci apelują do wszystkich, którzy widzieli poszukiwanego mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z funkcjonariuszami. Do zgłaszania się zachęcają także kobiety, które mogły zostać przez niego skrzywdzone. Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerem 47 74 16 195 lub mailowo na adres [email protected].

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