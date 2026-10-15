Groźny wypadek na przejściu dla pieszych w Sopocie

Do zdarzenia doszło 14 października około godziny 7:45 na ulicy Malczewskiego w Sopocie. Jak wynika z informacji policji, kierująca samochodem marki Skoda, zbliżając się do przejścia dla pieszych, nie zachowała należytej ostrożności i uderzyła w znajdujący się na nim wózek rowerowy.

Rodzic pchał wózek przez jezdnię. W środku podróżował trzyletni chłopiec. Uderzenie sprawiło, że dziecko wypadło z wózka i uderzyło głową o nawierzchnię.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Interweniowali również funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, którzy ustalali dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.

Trzylatek został przewieziony do szpitala. Na szczęście badania nie wykazały poważnych obrażeń. Chłopiec mógł wrócić do domu jeszcze tego samego dnia.

Kask ochronił 3-latka. Policja zwraca uwagę na jeden szczegół

W tej niebezpiecznej sytuacji ogromne znaczenie miał fakt, że chłopiec miał na głowie kask. Ochrona głowy mogła ograniczyć skutki upadku, podczas którego dziecko uderzyło o jezdnię.

Policjanci podkreślają, że odpowiednie wyposażenie ochronne najmłodszych jest niezwykle ważne podczas codziennych podróży. Nawet jeśli rodzice zachowują ostrożność, nie zawsze są w stanie przewidzieć zachowanie innych uczestników ruchu drogowego.

Sopoccy funkcjonariusze regularnie przypominają o zasadach bezpieczeństwa. W ostatnim czasie odwiedzali lokalne szkoły podstawowe, gdzie rozdawali dzieciom kaski i rozmawiali z nimi o bezpiecznym korzystaniu z rowerów oraz hulajnóg.

Samo posiadanie kasku nie wystarczy. Powinien być on odpowiednio dopasowany do głowy dziecka i prawidłowo zapięty.

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Policja apeluje do kierowców. Przed pasami trzeba zachować szczególną ostrożność

Funkcjonariusze przypominają również kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Jesienią warunki na drogach bywają wyjątkowo wymagające. Deszcz, mokre liście, zamglenia i szybko zmieniające się oświetlenie mogą utrudniać obserwację otoczenia. Śliska nawierzchnia może także wydłużać drogę hamowania.

Zbliżając się do przejścia, kierowca powinien odpowiednio wcześnie zmniejszyć prędkość, uważnie obserwować jezdnię i jej otoczenie oraz być gotowym do zatrzymania pojazdu.

Policjanci apelują także, by nie pozwalać, aby pośpiech, telefon czy inne rozproszenia odwracały uwagę od sytuacji na drodze.

Zdarzenie w Sopocie zakończyło się szczęśliwie, jednak mogło mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. To kolejny przykład na to, jak ważna jest ostrożność kierujących w pobliżu przejść dla pieszych, szczególnie tam, gdzie mogą pojawić się dzieci.