Pani Martyna z Poczty Polskiej uratowała oszczędności klientki. Zadała jedno pytanie

Seniorka na celowniku oszustów. Pracownica poczty w Gdańsku wykazała się niezwykłą czujnością

Oszuści podawali się za syna starszej kobiety. Seniorka otrzymywała SMS-y z prośbami o pilne przesłanie pieniędzy. W ten sposób mogła stracić nawet 11 tysięcy złotych. Przed dalszymi stratami uchroniła ją czujność pani Martyny, pracownicy Poczty Polskiej z Gdańska. „Gdyby nie czujność naszej pracowniczki, ta kwota mogłaby być znacznie wyższa” – informuje Poczta Polska w mediach społecznościowych. Szczegóły poniżej.

- Zamiast ograniczyć się do wykonania następnej transakcji, Pani Martyna zainteresowała się tym, co się dzieje, i zadała proste pytanie: „Czy wszystko jest w porządku?” – relacjonuje Poczta Polska w mediach społecznościowych.

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Kobieta opowiedziała pani Martynie o wiadomościach SMS i kolejnych prośbach o przesłanie pieniędzy. Podczas rozmowy wyszło na jaw, że ich nadawcą wcale nie był jej syn. Za wszystkim stali przestępcy, którzy usiłowali wyłudzić od seniorki oszczędności. Pracownica poczty niezwłocznie poinformowała o sytuacji swoich przełożonych. O sprawie zawiadomiono również policję.

Podjęte działania pozwoliły powstrzymać kolejne wpłaty. Niestety, wcześniejszych transakcji nie udało się już anulować, a przekazane wcześniej pieniądze trafiły do oszustów.

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- Dziękujemy Pani Martynie za postawę, z której możemy być dumni. Bądźmy czujni. Jeśli jakaś prośba o pieniądze budzi choć cień wątpliwości, warto ją wcześniej zweryfikować – podają przedstawiciele Poczty Polskiej.