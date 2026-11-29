Atak ostrym narzędziem w hotelu w Gdańsku. Poszkodowany trafił do szpitala

Do dramatycznych zdarzeń doszło w sobotę, 28 listopada późnym popołudniem w jednym z hoteli w centrum Gdańska. Jak informuje Radio Gdańsk, około godziny 18.30 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku odebrał zgłoszenie dotyczące mężczyzny zaatakowanego ostrym narzędziem przez nieznanego sprawcę. Na miejsce od razu skierowano funkcjonariuszy. Ranny potrzebował pomocy medycznej, ale jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

„Pokrzywdzony, przytomny i w stanie niezagrażającym jego życiu i zdrowiu, został przewieziony do szpitala. Policjanci wykonali niezbędne czynności na miejscu zdarzenia, a także zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu” – powiedziała w rozmowie z Radiem Gdańsk młodszy aspirant Aleksandra Kluge z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

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Policja w Gdańsku zatrzymała pięć osób. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali pięć osób, trzech mężczyzn i dwie kobiety. Funkcjonariusze prowadzą z nimi czynności, które mają pozwolić na dokładne odtworzenie przebiegu sobotniego incydentu. Dotychczas żadna z zatrzymanych osób nie usłyszała zarzutów.

Przyczyny ataku i relacje łączące poszkodowanego z zatrzymanymi pozostają nieznane. W wyjaśnieniu okoliczności sprawy mają pomóc zabezpieczone przez policję nagrania z kamer monitoringu.