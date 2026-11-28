Wakacje zimą - gdzie lecieć?

Jak co roku część osób spędzi jesień i zimę w Polsce, odpoczywając w domu lub odkrywając zakątki naszego kraju. Są jednak też osoby, które wolą "uciec" w tym zimnym okresie z Polski i choć kilka dni spędzić w miejscu, w którym wysokie temperatury i słońce to norma. Od lat obserwuje się, że coraz więcej osób chętniej wybywa na urlopy zimą. Spora część turystów wybiera oczywiście Egipt ze względu na jego cenę, bliskość i oczywiście warunki pogodowe, które na przełomie listopada i grudnia są wręcz idealne. Gdzie jednak jeszcze wylatują Polacy na wypoczynek poza sezonem?

Ten kierunek będzie hitem. To egzotyczna perełka

Oprócz Egiptu, Turcji, Grecji, Malty czy Cypru - czyli znanych destynacji - są jeszcze prawdziwe perełki, jak np. Wietnam. Okazuje się, że to właśnie to państwo w Azji Południowo-Wschodniej, położone na Półwyspie Indochińskim i graniczące z Chińską Republiką Ludową odnotowało w wyszukiwarkach aż 40-procentowe wzrosty zainteresowania. Co przyciąga turystów? Bez wątpienia widoki, kultura i oczywiście pogoda.

Wietnam pogoda zimą

Gdy w Polsce panują mróz i śnieg, w wielu częściach tego azjatyckiego kraju można cieszyć się słońcem i temperaturami przekraczającymi 25 stopni Celsjusza. Trzeba jednak pamiętać, że pogoda w Wietnamie zimą różni się w zależności od regionu. Podczas gdy na południu panują doskonałe warunki do plażowania, na północy bywa chłodno, a w górach temperatury mogą spadać nawet do kilku stopni. Na dzień 23.11.2026 r. w Hanoi, czyli w stolicy Wietnamu jest 28 stopni Celsjusza i pełne słońce!

Wietnam zimą – temperatury w poszczególnych regionach

Północny Wietnam (Hanoi, Ha Long) – temperatury w ciągu dnia wynoszą zazwyczaj od 15 do 23°C. Zimą jest tu chłodniej, mogą pojawiać się mgły i przelotne mżawki.

– temperatury w ciągu dnia wynoszą zazwyczaj od 15 do 23°C. Zimą jest tu chłodniej, mogą pojawiać się mgły i przelotne mżawki. Środkowy Wietnam (Da Nang, Hoi An) – temperatury w ciągu dnia oscylują między 20 a 26°C. Pogoda bywa zmienna, szczególnie w grudniu, kiedy nadal mogą występować intensywne opady deszczu.

– temperatury w ciągu dnia oscylują między 20 a 26°C. Pogoda bywa zmienna, szczególnie w grudniu, kiedy nadal mogą występować intensywne opady deszczu. Południowy Wietnam (Ho Chi Minh, Phu Quoc) – temperatury w ciągu dnia wynoszą zazwyczaj od 28 do 33°C. Zima to okres stosunkowo suchej i słonecznej pogody, sprzyjającej plażowaniu oraz zwiedzaniu.

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Tak wygląda Wietnam

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Wietnam – największe atrakcje turystyczne. Co warto zobaczyć?

Wietnam to kraj, który zachwyca różnorodnością krajobrazów, bogatą kulturą i niezwykłą historią. Turyści znajdą tu zarówno rajskie plaże, malownicze zatoki i tropikalne wyspy, jak i tętniące życiem metropolie, zabytkowe świątynie oraz tradycyjne wioski. Co więc warto zobaczyć podczas wakacji w Wietnamie? Oto kilka propozycji: