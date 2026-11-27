Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gdańsku

Na większości gdańskich stacji pomiarowych ogólny stan powietrza jest dziś bardzo dobry, a przy ulicy Leczkowej jakość powietrza określono jako dobrą. Różnice te wynikają z niewielkich lokalnych wahań stężeń, jednak w praktyce całe miasto cieszy się znakomitą atmosferą. Mimo zimowego chłodu, delikatny wiatr sprawnie rozwiewa dym z kominów oraz spaliny samochodowe, nie pozwalając zanieczyszczeniom gromadzić się tuż przy ziemi. To idealny moment na długi spacer, aktywność fizyczną na świeżym powietrzu czy wywietrzenie mieszkania.

Czyste powietrze sprzyja spędzaniu czasu poza domem bez obaw o podrażnienia dróg oddechowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zorganizować rodzinne wyjście z dziećmi lub intensywny trening outdoorowy. Dzisiejsze warunki meteorologiczne zapewniają pełny komfort oddychania mieszkańcom wszystkich dzielnic.

Jak odczytywać dzisiejsze (27.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dokładnie ocenić stan powietrza, odnosi się wyniki zanieczyszczeń do oficjalnych norm. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 roczny poziom dopuszczalny wynosi 20 µg/m³ (dla porównania, Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca, aby średnie stężenie dobowe PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³).

Odczyty z gdańskich stacji pomiarowych z zarejestrowaną godziną pomiaru 08:00 przedstawiają się następująco:

Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich (pomiar z godziny 08:00): wartość pyłu PM10 wyniosła 7.4 µg/m³ (indeks: Dobry), co stanowi 14,8% dobowej normy GIOŚ. Stężenie PM2.5 wyniosło 6.7 µg/m³ (indeks: Dobry), co odpowiada 44,7% dobowej normy zalecanej przez WHO.

(pomiar z godziny 08:00): wartość pyłu PM10 wyniosła 7.4 µg/m³ (indeks: Dobry), co stanowi 14,8% dobowej normy GIOŚ. Stężenie PM2.5 wyniosło 6.7 µg/m³ (indeks: Dobry), co odpowiada 44,7% dobowej normy zalecanej przez WHO. Gdańsk, ul. Wyzwolenia (pomiar z godziny 08:00): stężenie PM10 osiągnęło 6.6 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry, 13,2% normy GIOŚ), a PM2.5 ukształtowało się na poziomie 6.0 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry, 40% normy WHO).

(pomiar z godziny 08:00): stężenie PM10 osiągnęło 6.6 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry, 13,2% normy GIOŚ), a PM2.5 ukształtowało się na poziomie 6.0 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry, 40% normy WHO). Gdańsk, ul. Leczkowa (pomiar z godziny 08:00): stężenie PM10 to 10.2 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry, 20,4% normy GIOŚ), z kolei PM2.5 wynosi 8.1 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry, 54% normy WHO). Ogólny indeks tej stacji w systemie określono jako Dobry.

(pomiar z godziny 08:00): stężenie PM10 to 10.2 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry, 20,4% normy GIOŚ), z kolei PM2.5 wynosi 8.1 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry, 54% normy WHO). Ogólny indeks tej stacji w systemie określono jako Dobry. Gdańsk, Al. Grunwaldzka (pomiar z godziny 08:00): stężenie PM10 wyniosło 18.2 µg/m³ (36,4% normy GIOŚ), a PM2.5 ukształtowało się na poziomie 11.8 µg/m³ (78,7% normy WHO). Indeks ogólny stacji wynosi Bardzo dobry.

(pomiar z godziny 08:00): stężenie PM10 wyniosło 18.2 µg/m³ (36,4% normy GIOŚ), a PM2.5 ukształtowało się na poziomie 11.8 µg/m³ (78,7% normy WHO). Indeks ogólny stacji wynosi Bardzo dobry. Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze (pomiar z godziny 08:00): stężenie PM10 osiągnęło 7.4 µg/m³ (14,8% normy GIOŚ), a PM2.5 wyniosło 5.9 µg/m³ (39,3% normy WHO).

Wszystkie dzisiejsze pomiary stężeń pyłów zawieszonych ukształtowały się na poziomach kilkukrotnie niższych od wartości dopuszczalnych, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo mieszkańców.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna chmura brudnego powietrza, która powstaje, gdy dym z domowych pieców i dym ze spalin samochodowych wymieszają się z mgłą lub dużą wilgocią. Gdy brakuje wiatru, te drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu wiszą nisko nad ziemią i uciekają prosto do naszych płuc oraz krwiobiegu. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: wyrób w sobie nawyk regularnego sprawdzania indeksu jakości powietrza przed każdym spacerem czy treningiem na zewnątrz, aby zawsze mieć pewność, że przebywanie na powietrzu służy Twojemu zdrowiu.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie