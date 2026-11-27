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Maluch w nowoczesnym wydaniu. Klasyczna sylwetka i zupełnie nowe detale
Gdyby kultowy Fiat 126p został zaprojektowany na nowo, trudno byłoby całkowicie zrezygnować z jego charakterystycznego wyglądu. To właśnie niewielkie rozmiary, zaokrąglone kształty i prosta linia nadwozia sprawiły, że samochód na stałe zapisał się w historii motoryzacji. Współczesna interpretacja mogłaby nawiązywać do tych elementów, jednocześnie nadając im bardziej dynamiczny charakter.
W nowej odsłonie Malucha można wyobrazić sobie nowoczesne reflektory LED, wyraźniej zaznaczone nadkola i bardziej opływową karoserię. Ciekawym dodatkiem byłby również niewielki spoiler, który podkreślałby sportowy charakter auta. Całość mogłaby przypominać klasyczny model, ale jednocześnie wyglądać jak samochód zaprojektowany z myślą o dzisiejszych kierowcach.
Elektryczny napęd zamiast silnika znanego z oryginału
Największa zmiana dotyczyłaby jednak tego, co znalazłoby się pod karoserią. Współczesny Maluch mógłby otrzymać napęd elektryczny, dzięki któremu doskonale wpisywałby się w zmieniające się trendy motoryzacyjne. Niewielkie samochody elektryczne są szczególnie interesującym rozwiązaniem do jazdy po mieście, gdzie liczą się kompaktowe wymiary i łatwość parkowania. Wizulizacje samochodu zamieszczamy poniżej.
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Tak dziś mógłby wyglądać Maluch
Czy Polacy chcieliby powrotu kultowego Malucha?
Fiat 126p to coś więcej niż tylko samochód. Dla wielu osób jest symbolem dzieciństwa, pierwszych podróży i czasów, w których motoryzacja wyglądała zupełnie inaczej. Nic więc dziwnego, że wizja jego powrotu w nowoczesnej odsłonie z pewnością wzbudziłaby niemałe zainteresowanie.