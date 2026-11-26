Oskarżył pracownika o kradzież i szpiegostwo

Zbrodnia wydarzyła się w nocy z 11 na 12 maja 2024 roku w Rokicinach w powiecie bytowskim w województwie pomorskim. Z ustaleń sądu wynika, że właściciel gospodarstwa rolnego Adam C. biesiadował wówczas przy ognisku ze swoimi pracownikami, 48-letnim Mykołą S. i Sebastianem W.

Spotkanie przerodziło się w kłótnię, podczas której gospodarz zaczął kierować wobec 48-letniego Ukraińca bezpodstawne oskarżenia o kradzież i szpiegostwo. Pokrzywdzony zaprzeczał tym zarzutom, dlatego pracodawca postanowił siłą wymusić na nim przyznanie się do winy.

- Adam C. uznał, że wymusi od niego przyznanie się do winy. Sposobem miały być tortury – relacjonował sędzia podczas ustnego uzasadnienia wyroku, który zapadł 25 listopada 2026 przed Sądem Okręgowym w Słupsku.

Koszmarne tortury

Według ustaleń sądu sprawcy zaprowadzili skrępowanego 48-latka do hali garażowej. Tam związali mu ręce plastikowymi opaskami zaciskowymi, po czym sięgnęli po linę holowniczą oraz wyciągarkę.

Z odczytanego uzasadnienia wyroku wynika, że Sebastian W. brał udział w unieruchomieniu pokrzywdzonego, a następnie wspólnie z Adamem C. podwiesił go za szyję nad ziemią.

- Przy pomocy liny holowniczej przymocowanej do wyciągarki skrępował mu nogi na wysokości kolan celem podwieszenia go (...) następnie przy użyciu tej samej liny holowniczej przywiązali go za szyję i za pomocą wyciągarki podnieśli pokrzywdzonego nad ziemią, w wyniku czego zaczął się dusić – odczytał sędzia w uzasadnieniu wyroku.

Sąd ustalił również, że Adam C. zadał ofierze cios ciężkim młotkiem w tył głowy. Po opuszczeniu pracownika na ziemię napastnicy przeszli do kolejnej fazy ataku.

Podpalili swoją ofiarę

Po torturach w hali garażowej sprawcy sięgnęli po łatwopalną ciecz.

- Podał Adamowi pojemnik z zawartością łatwopalnych cieczy z domieszką benzyny, którą Adam C. oblał pokrzywdzonego, a następnie podał zapalniczkę, przy użyciu której podpalił pokrzywdzonego – kontynuował sędzia.

Podpalony 48-latek doznał rozległych obrażeń termicznych. Biegli wykazali między innymi rozległe uszkodzenia powłok ciała i narządów wewnętrznych, a także oparzenia dróg oddechowych.

- Pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną, nagłą w następstwie rozległego termicznego uszkodzenia ciała (...) współistniejącego z oparzeniem dróg oddechowych i płuc – wskazał sąd.

Skutkiem podpalenia było częściowe zwęglenie zwłok mężczyzny.

Pożar i zacieranie śladów

Ogień z podpalonej ofiary przeniósł się na halę garażową, a na miejsce wezwano straż pożarną. To strażacy prowadzący akcję gaśniczą odnaleźli zwłoki Mykoły S.

Po ugaszeniu pożaru śledczy pracowali na miejscu zdarzenia przez 16 godzin. Już na tym etapie podejrzewano, że doszło do zabójstwa, a nie tragicznego wypadku.

W toku postępowania wyszło na jaw, że żona głównego oskarżonego, Sandra C., na polecenie męża skasowała zapis z kamer monitoringu. Sąd uniewinnił kobietę od zarzutu nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu, odpowiadała ona jednak za zacieranie śladów oraz utrudnianie śledztwa.

Wzajemne pomówienia

Przedstawiając ustne motywy rozstrzygnięcia, sędzia zaznaczył, że sąd szczegółowo przeanalizował zebrany materiał dowodowy.

- Stan faktyczny sąd oparł na bardzo drobiazgowej dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu przygotowawczym. Sąd analizował materiał dowodowy, mając na uwadze, że obaj oskarżeni podają wersje, pomawiając się wzajemnie – mówił sędzia.

Jak dodał sędzia, w odtworzeniu przebiegu wydarzeń pomógł przeprowadzony eksperyment procesowy.

Sąd ogłosił wyrok

Sąd skazał 39-letniego Adama C. na 30 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, działanie z motywów zasługujących na szczególne potępienie oraz wcześniejsze znęcanie się nad pracownikami. O warunkowe przedterminowe zwolnienie skazany będzie mógł starać się po odbyciu 20 lat kary.

Drugi ze sprawców, Sebastian W., otrzymał karę 21 lat pozbawienia wolności. Wobec obu oskarżonych sąd orzekł także pozbawienie praw publicznych na okres 10 lat.

Sąd przyznał również zadośćuczynienie rodzinie zamordowanego Ukraińca. Wydany wyrok jest nieprawomocny.

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