Dramat na ulicy Szczecińskiej w Słupsku rozegrał się 10 stycznia 1998 roku tuż przed godziną 20.00. Około dwustu kibiców wracało wówczas ze spotkania koszykarskiego między drużynami Czarni Słupsk i AZS Koszalin, a ich bezpieczny powrót miał nadzorować jadący obok radiowóz. Na ulicy Szczecińskiej grupa weszła na jezdnię na czerwonym świetle, co w ocenie mundurowych stworzyło zagrożenie w ruchu drogowym. Jeden z policjantów, Dariusz Woźniak, wybiegł z radiowozu i ruszył w stronę tłumu. Większość osób zdołała uciec, jednak funkcjonariusz dogonił 13-letniego Przemka Czaję i zadał mu kilka uderzeń policyjną pałką w głowę oraz szyję. Chłopiec osunął się na ziemię i stracił przytomność, a nieuzasadniony akt przemocy doprowadził do jego śmierci.

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć

Śmierć Przemka Czai w Słupsku. Policjanci odmówili wezwania karetki pogotowia

Inni kibice natychmiast podbiegli do policjanta, żeby go powstrzymać, i prosili o pilne wezwanie pogotowia. Zarówno Dariusz Woźniak, jak i drugi funkcjonariusz z radiowozu odmówili udzielenia pomocy, choć bez takiej postawy chłopca być może udałoby się uratować. Kilku kibiców podjęło bezskuteczną próbę reanimacji, ale nastolatek zmarł około godziny 20.20 w wyniku wylewu wywołanego odniesionymi obrażeniami. Kilka godzin później ustalono, że karetkę wezwała przypadkowa kobieta będąca świadkiem zdarzenia, jednak na ratunek było już za późno.

Według relacji kibiców atakujący funkcjonariusz używał długiej, tak zwanej szturmowej pałki. Opisali go jako dobrze zbudowanego, grubego mężczyznę z wąsikiem, którego znali z widzenia i który na każdym meczu miał zachowywać się wobec nich agresywnie. W rozmowie z „Głosem Pomorza” jeden z mężczyzn opowiadał, że policjant uderzył 13-latka pałką w twarz, a następnie mundurowi mieli odganiać osoby próbujące pomóc chłopcu. Gdy pani Agnieszka prosiła o wezwanie karetki, funkcjonariusze wrócili do radiowozu i zignorowali jej apele.

Przez kolejne dni w Słupsku trwały starcia z policją, do których oprócz kibiców dołączali zwykli mieszkańcy sprzeciwiający się brutalności funkcjonariuszy. Dziennikarze donosili wówczas, że w walkach z mundurowymi brali udział nawet sympatycy zwaśnionych klubów, którzy dowiedzieli się o tragedii 13-latka. Uczestnicy zajść otwarcie nazywali to zdarzenie morderstwem dziecka, a nie zwykłą interwencją.

Protesty przybrały na sile, gdy prokuratura wbrew relacjom i zeznaniom świadków ogłosiła, że Przemek Czaja zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Według komunikatu służb uciekający przed policjantami nastolatek miał wpaść na słup trakcji trolejbusowej i ponieść śmierć. Próba zatuszowania sprawy i zniekształcenia jej przebiegu wywołała wściekłość kibiców.

Po tym oświadczeniu demonstracje zaostrzyły się, a lokalni reporterzy informowali nawet o spokojnych na co dzień kobietach, które z okien miały wylewać wrzątek na głowy patrolujących ulice policjantów. Na ulicach płonęły barykady, w budynki komendy i prokuratury rzucano kamieniami oraz butelkami z benzyną, a także zdemolowano 22 radiowozy. Tłum wielokrotnie skandował „Śmierć za śmierć”, a użyty przez funkcjonariuszy gaz łzawiący nie powstrzymał manifestantów, wśród których oprócz dorosłych była również młodzież protestująca przeciwko brutalności wobec małoletnich. Z ustaleń mediów wynika, że w trakcie wszystkich starć rannych zostało ponad 70 policjantów, a mundurowi zatrzymali blisko 250 dorosłych osób.

Słupska policja nie radziła sobie z sytuacją i poprosiła o wsparcie. Nowo mianowany wojewoda słupski Jerzy Kuzyniak powołał zespół kryzysowy z udziałem między innymi senator Anny Boguckiej-Skowrońskiej oraz posła Kazimierza Janiaka. Do miasta skierowano dodatkowe oddziały i ulice patrolowało dziennie ponad tysiąc funkcjonariuszy, a walki ustały dopiero 14 stycznia 1998 roku, cztery dni po śmierci 13-latka.

Wyrok dla Dariusza Woźniaka i Roberta K. Śledztwo przejęła prokuratura z Elbląga

Opinia publiczna uważnie śledziła dalsze kroki wymiaru sprawiedliwości. Lekarz przeprowadzający pierwszą sekcję zwłok początkowo potwierdził wersję prokuratury o wypadku, jednak później przyznał się do pomyłki, tłumacząc ją presją czasu i wydarzeń w Słupsku. Dnia 15 stycznia 1998 roku sąd tymczasowo aresztował Dariusza Woźniaka, a Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Słupsku wpłacił za niego pięć tysięcy złotych poręczenia majątkowego.

Lokalne media oraz władze samorządowe stanęły po stronie kibiców, jasno wskazując winnych śmierci chłopca. Ówczesny prezydent Słupska Jerzy Mazurek już podczas demonstracji oświadczył: „Jesteśmy z wami, nie z policją”. Jeszcze w tym samym roku władze miasta postawiły niewielki pomnik w miejscu tragedii, upamiętniając 13-letniego kibica.

Sprawę odebrano Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, uznając po jej pierwszych komunikatach, że nie wyjaśni okoliczności tragedii należycie, i przekazano śledztwo prokuraturze z Elbląga. Druga sekcja zwłok jednoznacznie wykazała, że Przemek Czaja zmarł na skutek ciosów zadanych przez policjanta. Proces ruszył i zakończył się wydaniem wyroku już pół roku po śmierci nastolatka.

Sąd Okręgowy w Koszalinie uznał Dariusza Woźniaka za winnego pobicia ze skutkiem śmiertelnym i wymierzył mu karę sześciu lat pozbawienia wolności. Apelację złożyli jednak zarówno prokuratura, jak i występujący jako oskarżyciele posiłkowi rodzice chłopca, oceniając wyrok jako zbyt niski. W połowie maja 2001 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku podwyższył karę o dwa lata, skazując Dariusza Woźniaka prawomocnie na osiem lat więzienia, a drugiemu policjantowi z radiowozu, Robertowi K., wymierzył osiem miesięcy pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy umierającemu nastolatkowi.

O realiach pobytu skazanego funkcjonariusza w zakładzie karnym i ogromnej nienawiści ze strony współwięźniów opowiadał w 2003 roku film dokumentalny pod tytułem „Zabić go”. Dariusz Woźniak odbył jednak tylko połowę kary i po czterech latach wyszedł na wolność w ramach warunkowego zwolnienia.

W 2023 roku, 25 lat po tragedii, matka chłopca Marzenna Czaja przyznała w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onetu”, że wciąż nie pogodziła się ze stratą syna, która bezpowrotnie zmieniła życie jej i męża. Wspominała, że Przemek był pogodnym, uzdolnionym manualnie dzieckiem, marzył o karierze koszykarza, a później stolarza, i bardzo kochał zwierzęta, przyprowadzając do domu okoliczne psy oraz koty. Jak mówiła, „przez dwa miesiące po pogrzebie na jego grobie czuwał jakiś piesek”, którym chłopiec prawdopodobnie wcześniej się opiekował.

„To zrujnowało naszą psychikę. Tego nie da się zapomnieć. Są takie dni, że zamykamy się z mężem osobno w pokojach. Mamy takie doły. Zwłaszcza przed świętami, rocznicami urodzin czy śmierci” – powiedziała Marzenna Czaja w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onetu”.

Wracając pamięcią do tamtych dni, matka 13-latka określa je jako piekło. „Prosiliśmy o spokój, nie chcieliśmy, żeby ktoś jeszcze ucierpiał, a policja była bezwzględna. Funkcjonariusze wyciągali ludzi z klatek schodowych, nie patrząc na wiek. Starszą panią chcieli pałować” – wyznała pani Marzenna. Czas nie złagodził bólu rodziców, którym nadal trudno rozmawiać o stracie syna. „Czujemy się tak, jakby to było wczoraj” – wyznali.

Sprawa Przemka Czai na policyjnych szkoleniach. Co stało się z Dariuszem Woźniakiem?

Tragedia ze Słupska wstrząsnęła całym krajem i do dziś pamiętają o niej mieszkańcy miasta, osoby z innych części Polski oraz same służby. Ówczesny oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji w Słupsku Jacek Bujarski przyznał, że śmierć Przemysława Czai, wywołane nią zamieszki oraz kwota zapłacona przez policję za czyn Dariusza Woźniaka są wciąż omawiane na szkoleniach nowych funkcjonariuszy. Wciąż żywe pozostaje też poczucie niesprawiedliwości wynikające z krótkiego pobytu sprawcy w więzieniu. Choć oficjalnie został on zwolniony warunkowo za dobre sprawowanie, rodzina chłopca uważa, że służby nie miały już siły chronić go przed innymi osadzonymi, którzy chcieli jego śmierci.

W jednym z reportaży telewizyjnych skazany policjant nie okazał skruchy, nazywał rodziców chłopca ludźmi z „patologicznej rodziny” i odgrażał się, że po wyjściu na wolność zrobi z nimi porządek. Po usłyszeniu wyroku stwierdził również, że nie ma wyrzutów sumienia i „nie wie, czy on to zrobił”.

„On robił z siebie ofiarę, a nie przestępcę. Jego prawo, ale prawda to nie była. Policja zaczęła nagle cierpieć na amnezję. Przesłuchiwano chyba z 40 funkcjonariuszy, żaden z nich nic nie pamiętał i nie widział. To ja mogę odpowiedzieć, że po co po powrocie na komendę umył pałkę, zdezynfekował domestosem, oddał koledze i powiedział, że jemu już więcej nie będzie potrzebna? Gdy te słowa zostały przytoczone, stwierdził, że dba o swoje narzędzia pracy i że muszą być czyste” – odpowiadała mu po latach w rozmowie z Onetem matka 13-letniego Przemka.

Dariusz Woźniak nigdy nie skontaktował się z rodzicami zabitego chłopca, a ponieważ w Słupsku nie miał życia, zmieniał miejsca zamieszkania. Jego dalsze losy pozostają w sferze plotek i sprzecznych doniesień medialnych, według których mężczyzna albo zmarł, albo dorabia jako ochroniarz w galeriach handlowych.

Pamięć o 13-latku jest natomiast wciąż żywa wśród mieszkańców. W każdą rocznicę śmierci Przemka Czai pod jego pomnikiem przy ulicy Szczecińskiej gromadzi się tłum dorosłych i dzieci, którzy zostawiają tam kwiaty oraz zapalają znicze. Jak relacjonowała matka chłopca, kibice mówili: „Przemku, nigdy nie będziesz szedł sam”. „Bardzo się cieszymy, że o nim pamiętają i szczerze za to dziękujemy” – podsumowała kobieta.