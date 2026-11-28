W sobotę, 28 listopada, około godziny 7.00 wybuchł pożar w domku letniskowym w Lutomiu.

Służby ewakuowały z płonącego budynku 45-letniego mężczyznę oraz jego półtorarocznego syna, którzy z poważnymi poparzeniami ciała trafili do szpitala.

Okoliczności zdarzenia pozostają na ten moment niewyjaśnione, a na pogorzelisku pracują śledczy oraz biegły z zakresu pożarnictwa.

Pożar domku letniskowego w Lutomiu. Ojciec i półtoraroczny syn w szpitalu

Dyżurny centrum powiadamiania ratunkowego w Chojnicach odebrał sygnał o kłębach dymu i płomieniach wydobywających się z budynku w sobotę, 28 listopada, około godziny 7.00 rano. Pod wskazany adres niezwłocznie wysłano liczne zastępy straży pożarnej, karetki pogotowia oraz policyjne patrole.

Pierwsi strażacy, którzy dotarli na miejsce zdarzenia w miejscowości Lutom w województwie pomorskim, zastali już w pełni rozwinięty pożar domku letniskowego. Akcja była niezwykle trudna, gdyż istniało uzasadnione podejrzenie, że w środku wciąż znajdują się uwięzieni ludzie.

Z objętego ogniem obiektu wyniesiono dwie osoby. Ewakuowani poszkodowani to 45-letni ojciec i jego półtoraroczny syn, którzy doznali poważnych obrażeń. Według ustaleń „Faktu”, mężczyzna i małe dziecko mieli liczne poparzenia ciała i potrzebowali pilnej, specjalistycznej interwencji lekarskiej. Po udzieleniu im pierwszej pomocy na miejscu, ratownicy przetransportowali obu rannych do szpitala.

Policja w Chojnicach wyjaśnia okoliczności pożaru. Biegły zbada pogorzelisko

Przebieg dotychczasowych działań służb w rozmowie z „Faktem” opisała starsza aspirant Magdalena Zblewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach.

„W sobotę ok. godz. 7.00 policjanci otrzymali informację o pożarze domku letniskowego w miejscowości Lutom w gminie Czersk. W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali 45-letni mężczyzna oraz półtoraroczne dziecko” – relacjonuje rzeczniczka chojnickiej policji.

Funkcjonariuszka wskazała także, jakie czynności śledcze zaplanowano na miejscu zdarzenia, aby dokładnie wyjaśnić sprawę.

„Akcja gaśnicza została już zakończona, a na miejscu pracują policjanci. Na dzisiaj zaplanowano oględziny z udziałem technika kryminalistyki oraz biegłego z zakresu pożarnictwa. Opinia biegłego będzie miała kluczowe znaczenie dla ustalenia przyczyny pożaru” – podkreśla starsza aspirant Magdalena Zblewska.

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