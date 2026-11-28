W sobotę, 28 listopada, na ulicach Gdańska z jednej ze studzienek ciepłowniczych z dużą siłą wybiła gorąca woda. Nad miejscem usterki pojawiły się kłęby pary, a potężna awaria wymagała natychmiastowej reakcji ze strony służb technicznych Grupy GPEC, które ruszyły do działania.

W celu zabezpieczenia infrastruktury i rozpoczęcia naprawy konieczne okazało się awaryjne wstrzymanie dostaw ciepła. W pierwszej fazie wyłączenia objęły 147 budynków na gdańskiej Morenie i w dzielnicy Piecki-Migowo. Choć szybka interwencja pozwoliła zmniejszyć ten zasięg, to ostatecznie 120 obiektów pozostaje bez ogrzewania oraz ciepłej wody aż do momentu sfinalizowania wszystkich robót.

Ekipy remontowe prowadzą nieprzerwane działania, aby jak najszybciej uporać się z problemem. Z informacji przekazanych przez rzeczniczkę GPEC wynika, że same prace technologiczne mają potrwać do godzin popołudniowych, co stanowi dopiero część całego procesu. Ostateczny czas wznowienia dostaw zależy bowiem bezpośrednio od skali wycieku.

Prace technologiczne powinny zakończyć się około godziny 16. Nie jesteśmy jednak w stanie dokładnie oszacować, ile wody uciekło z sieci podczas awarii, dlatego trudno przewidzieć, jak długo potrwa ponowne nawadnianie tego odcinka – wyjaśniła Jadwiga Grabowska, rzeczniczka prasowa Grupy GPEC.

Samo usunięcie usterki nie oznacza natychmiastowego powrotu sieci do normalnego funkcjonowania. Kolejnym etapem będzie ponowne napełnianie systemu oraz jego odpowietrzanie, co może potrwać jeszcze kilka godzin, dlatego mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Sonda Potrafisz odpowietrzyć kaloryfer? Tak, to proste. Nie. To zbyt skoplikowane. Nie wiem.