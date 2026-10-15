Samochód dryfował na jeziorze. Obok niego znaleziono ciało kobiety

W czwartek rano w miejscowości Kamień (woj. pomorskie) w jeziorze zauważono auto i unoszącą się na wodzie kobietę.

Strażacy próbowali uratować jej życie, ale poszkodowana zmarła.

Dno zbiornika wodnego przeczesują nurkowie w poszukiwaniu śladów.

Więcej informacji o tym makabrycznym zdarzeniu prezentujemy poniżej.

Tragedia na jeziorze w Kamieniu. Nie żyje kobieta

Tragiczne zdarzenie na Pomorzu! W czwartek, 15 października, rano służby zostały powiadomione o samochodzie dryfującym na jeziorze w miejscowości Kamień oraz kobiecie unoszącej się na powierzchni wody. Po wydobyciu poszkodowanej strażacy natychmiast podjęli próbę ratowania jej życia. Niestety, mimo wysiłków ratowników kobieta zmarła. Na miejscu interweniują policjanci oraz strażacy.

Zgłoszenie dotyczące tragicznego odkrycia wpłynęło do służb przed godz. 8.00. Jak poinformowała asp. szt. Anetta Potrykus, oficer prasowa wejherowskiej policji, w jeziorze ujawniono samochód osobowy oraz zwłoki kobiety.

Początkowo policjanci nie znali tożsamości zmarłej kobiety ani jej wieku. Dopiero później funkcjonariuszom udało się ustalić, kim była. Nadal nie wiadomo jednak, w jaki sposób samochód znalazł się w wodzie ani co doprowadziło do śmierci kobiety. Szczegółowe okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

Na miejscu pięć zastępów straży pożarnej. Nurkowie sprawdzają dno jeziora

W akcji uczestniczy pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Gdańska. Jak przekazał mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiej straży pożarnej, strażacy sprawdzają także dno jeziora.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Bruno upokorzy Karolinę i odsunie ją od hotelu. Justin zajmie jej miejsce.