Nie żyje ceniony aktor z Gdyni. "Niewysłowiony jest ból naszego środowiska po tej stracie"

Smutne wieści napływają z Trójmiasta. Nie żyje Tomasz Fogiel – aktor, solista i wieloletni członek zespołu Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. - Ranek 15 października okazał się dla nas najsmutniejszym w rozpoczętym niedawno sezonie teatralnym – relacjonuje teatr w mediach społecznościowych. Artysta zmarł w wieku 73 lat.

Autor: Teatr Muzyczny w Gdyni/ Pixabay.com