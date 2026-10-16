Rozwoził jedzenie z zakazem. Dostawca z Zambii zatrzymany przez policję

D.P
2026-10-16 13:42

Tego się nie spodziewał! Rozwoził jedzenie po Gdyni, choć nie powinien w ogóle siadać za kierownicą. 29-letni obywatel Zambii wpadł podczas rutynowej kontroli drogowej na ulicy Śląskiej. W trakcie legitymowania funkcjonariusze ustalili, że dostawcę jedzenia obowiązuje sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna najwyraźniej go zignorował. Teraz za złamanie zakazu grozi mu nawet pięć lat więzienia. Szczegóły poniżej.

Policjantka wypisująca mandat w samochodzie. O zatrzymaniu kuriera w Gdyni przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Pracował jako dostawca jedzenia. Problem polegał na tym, że rozwoził posiłki do klientów samochodem, choć nie powinien znajdować się za kierownicą. 29-letni obywatel Zambii został zatrzymany w Trójmieście podczas rutynowej kontroli drogowej. Do zdarzenia doszło przy ulicy Śląskiej w Gdyni w środę, 14 października. Policjanci sprawdzili dane kierowcy. Chwilę później okazało się, że mężczyzna znalazł się w niemałych tarapatach.

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- Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki Toyota przy ul. Śląskiej w Gdyni 29-letniego obywatela Zambii. Mężczyzna w tym czasie zajmował się rozwożeniem jedzenia zamawianego przez klientów. Podczas sprawdzania danych kierowcy w policyjnych systemach informatycznych funkcjonariusze ustalili, że 29-latek posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – informują pomorscy policjanci.

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Dostawca jedzenia zignorował sądowy zakaz. Grozi mu więzienie

29-latek, wsiadając za kierownicę samochodu, naruszył obowiązujący go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Zamiast dowieźć kolejne zamówienie, jego kurs zakończył się policyjną kontrolą. Teraz za złamanie zakazu stanie przed sądem. Mężczyźnie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

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