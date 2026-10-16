Planował atak nożem w szkole. Policja wpadła do domu nastolatka

Fala ataków w placówkach oświatowych. Ponad 200 zatrzymanych

Nie milkną komentarze dotyczące ostatnich wydarzeń, do jakich doszło w polskich szkołach. Funkcjonariusze skontrolowali już kilkadziesiąt tysięcy placówek oświatowych i zatrzymali ponad 200 osób w związku z serią ataków na szkoły oraz falą gróźb publikowanych w mediach społecznościowych. To pokłosie tragicznych wydarzeń, do których doszło w ubiegłym tygodniu na Mazowszu.

W środę, 7 października, 19-letni uczeń zaatakował nożem osoby znajdujące się w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało dziewięć osób. Następnego dnia w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek zaatakował pracowników placówki oświatowej. W wyniku napaści zginęła 37-letnia woźna, a dwie pozostałe osoby odniosły obrażenia.

Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 10 października, w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Tam 21-letnia kobieta zaatakowała trzy osoby. Pierwszą poszkodowaną była 17-latka, która prawdopodobnie przyszła do placówki, aby złożyć dokumenty rekrutacyjne. Następnie napastniczka zaatakowała kolejną 17-latkę oraz 24-letnią kobietę. Jedna z nastolatek doznała ran ciętych przedramienia i została przewieziona do szpitala.

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Szokujący wpis w sieci. Namierzono nastolatka z powiatu wejherowskiego

Policjanci cały czas trzymają rękę na pulsie i reagują na wszystkie niepokojące sygnały. W ostatnich dniach funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości ustalili autora niepokojącego wpisu dotyczącego ataków nożem w szkołach. Okazał się nim nastolatek mieszkający na Pomorzu. Na publikację natrafiono podczas monitorowania treści pojawiających się w internecie. Z wpisu wynikało, że jego autor popierał tego typu przemoc i planował podobne działania.

- Policjanci natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia autora publikacji i wyjaśnienia okoliczności sprawy. W toku działań ustalili, że za wpisem stoi mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Policjanci z Wydziału Zwalczania Cyberprzestępczości znając już miejsce, z którego dodano wpis, nawiązali współpracę z policjantami z powiatu wejherowskiego. Na tej podstawie mundurowi pojechali do jego miejsca zamieszkania, gdzie zabezpieczyli komputer i telefon należący do nastolatka. Przesłuchano również rodzica nieletniego – informują pomorscy policjanci.

Sąd rodzinny zdecyduje o losie nożownika. Śledczy badają sprzęt elektroniczny

Zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie. Policjanci sprawdzą między innymi treść korespondencji oraz pozostałe materiały, które mogą mieć związek ze sprawą. Pozwoli to ustalić, czy w publikowanie, rozpowszechnianie lub popieranie niepokojących treści były zaangażowane również inne osoby. Zgromadzone materiały zostaną przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie, który oceni okoliczności sprawy i zdecyduje o dalszym losie nastolatka.

- Policjanci przypominają, że informacje sugerujące możliwość ataku lub innego zagrożenia w szkole są traktowane poważnie i wymagają sprawdzenia. Takie publikacje mogą wywoływać strach wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, a także angażować służby w działania mające na celu weryfikację zagrożenia – dodają mundurowi.

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