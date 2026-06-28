Wystawiają po 5 tys. zł mandatu nad Bałtykiem. Takich zachowań lepiej unikać podczas pobytu nad morzem

Wakacje 2026. Polacy ruszają nad Bałtyk

Wakacje 2026 zapowiadają się wyjątkowo intensywnie nad polskim morzem. Jak co roku, tysiące Polaków wybiera Bałtyk jako miejsce letniego wypoczynku. Popularne nadmorskie kurorty przyciągają turystów szerokimi plażami, świeżym morskim powietrzem oraz bogatą ofertą atrakcji dla całych rodzin. W związku z nadchodzącymi upałami w ostatni weekend czerwca nad morzem z pewnością będzie mnóstwo turystów, a jeśli i wy planujecie taki wyjazd pamiętajcie o kilku zasadach.

Wypoczynek nad Bałtykiem kojarzy się z relaksem, słońcem i beztroskim plażowaniem. Warto jednak pamiętać, że na plażach obowiązują określone przepisy, a ich łamanie może skutkować mandatem. Za co konkretnie można zapłacić słoną karę? Zebraliśmy najpowszechniejsze przewinienia w galerii zdjęć poniżej, zachęcamy do sprawdzenia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kary za plażowanie nad Bałtykiem. Za to zapłacisz 5 tys. zł!

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Wakacje nad morzem. Gdzie nad Bałtykiem warto wypocząć?

Nad Bałtykiem można znaleźć zarówno tętniące życiem kurorty pełne atrakcji, jak i spokojne miejscowości idealne dla osób szukających odpoczynku z dala od tłumów. Szerokie plaże, malownicze klify, nadmorskie lasy oraz bogata oferta rekreacyjna sprawiają, że każdy może znaleźć miejsce dopasowane do swoich oczekiwań. Gdzie jednak szczególnie warto jechać w okresie wakacyjnym? Oto kilka pięknych kurortów:

Pobierowo

Kołobrzeg

Władysławowo

Gdańsk

Międzyzdroje

Sopot

Krynica Morska

Łeba

Mielno.

Już nie Kołobrzeg i Sopot. Ta nadmorska miejscowość zyskuje na popularności

Mało znane plaże nad Bałtykiem. Idealne na długi weekend i wakacje [LISTA]