Fala gorąca uderzy w weekend. Te kąpieliska na Pomorzu otwierają sezon

Gdzie nad wodę w weekend na Pomorzu? Oficjalne kąpieliska

Ostatnie dni czerwca w województwie pomorskim przyniosą falę upałów. Gdy temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, tłumy ruszą na plaże nad Bałtykiem oraz nad lokalne jeziora i zbiorniki. Planując wypoczynek, warto postawić na bezpieczne i sprawdzone miejsca. Najlepiej wybierać te oficjalne, zarejestrowane w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, gdzie oficjalnie rozpoczął się sezon.

Kąpieliska otwarte na Pomorzu w weekend 26-28.06.2026

Czernica, Jezioro Dybrzk - godz. otwarcia kąpieliska 10-18

Czołpino - godz. otwarcia kąpiliska: 10-18

Funka OW Mikomania, Jezioro Charzykowskie - godz. otwarcia kąpieliska: 9-18

Gdańsk Stogi, Zatoka Gdańska - godz. otwarcia kąpieliska: 9.45-17.15

Gowidlino, Jezioro Gowidlińskie - kąpielisko otwarte w godz. 11-19

Gołubie, Jezioro Dąbrowskie - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Jeleń, Bytów, Jezioro Jeleń

Jezioro Żarnowieckie - Przystań w Nadolu - kąpieliski otwarte w godz. 10-18

Junno, Kamienica Królewska, Jezioro Junno - kąpielisko otwarte w godz. 11-19

Karwia wejście na plażę nr 43 - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Kąpielisko Balaton, Kwidzyn - kąpielisko czynne w sobotę i niedzielę w godz. 11-18

Kąpielisko BEAVER przy Ośrodku Kolonijno-Wczasowym Beaver Tourist nad jez. Wielewskim, Rogalewo - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Gminne Kolbudy, Jezioro Bielkowskie (Zb. Bielkowo (Kolbudy II)) - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko gminne w Przywidzu, Jezioro Przywidzkie Wielkie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Gminne Wdzydze nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach, Jezioro Jelenie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Harcerskiej Bazy Obozowej w Czernicy, Jezioro Dybrzk

Kąpielisko Jantar II, Zatoka Gdańska

Kąpielisko Miastko nad jeziorem Lednik, Miastko - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko Mikoszewo, Zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym "Formacyjnym" - kąpielisko czynne w godz. 9-17

Kąpielisko na wodach jeziora Borzechowskiego Wielkiego w Jeziorniku, Borzechowo - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko nad j. Szczytno przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym "Rzewnica", Rzeczenica

Kąpielisko nad jez. Gałęźnym w Kościerzynie - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Kąpielisko nad jez. Skrzynki Duże w Nowym Karpnie - kąpielisko czynne w godz. 10-18

Kąpielisko nad jeziorem Osuszyno przylegające do Kompleksu Wypoczynkowego Szarlota - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko Nowa Plaża, Lubowidz, Jezioro Lubowidzkie - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Kąpielisko PCM Garczyn, Nad j. Garczyn przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko Piątkowo przy Ośrodku Wypoczynkowym eFKa nad jez. Wielewskim - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Kormoran na jeziorem Sudomie

Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej Czarlina nad jez. Jelenie - kąpielisko otwarte w godz. 9-18

Kąpielisko Puck - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Kąpielisko Stegna I

Kąpielisko Stegna II - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Kąpielisko w Obłężu, Jezioro Obłęże - kąpielisko otwarte w godz. 10-17

Kąpielisko we wsi Dobrogoszcz nad jez. Dobrogoszcz - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Kąty Rybackie - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Molo Gdańsk Brzeźno - kąpielisko otwarte w godz. 9:45 - 17:15

Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz, Jezioro Mausz - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 18:30

Ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Rychnowskim, Człuchów - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Park Trendla, Słupsk, Staw Trendla - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie nad jeziorem Garczyn - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Rzeka Nogat, Malbork - kąpielisko otwarte w godz. od poniedziałku do piątku i w niedziele: 10-19, w soboty: 10-20

Sopot - 13-17 - między 14, a 15 wejściem na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17:30

Sopot - Łazienki Południowe I - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 19

Sopot - Łazienki Południowe II - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30

Sopot Park Północny - na wysokości wejścia nr 17 na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30

Sopot-32A-33 - na wysokości wejścia nr 33 na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30

Sopot-K22 - na wysokości wejścia nr 22 na plażę - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30

Sopot-Kamienny Potok-Kolibam - Pomiędzy wejściem nr 4 a wejściem nr 6 - kąpielisko otwarte w godz. 9:30 - 17.30

Stężyca, Jezioro Raduńskie Górne - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Sulęczyno, Jezioro Węgorzyno - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Sztutowo - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Ustka Wschód - kąpielisko otwarte w godz. 10-18

Władysławowo wejście na plażę nr 9 - kąpielisko otwarte w godz. 9-17

Zajezierskie, Sztum, Jezioro Zajezierskie - kąpielisko otwarte w godz. 11-19

Gdzie wyjechać nad wodę na Pomorzu?

Osoby mieszkające w Trójmieście najpewniej wybiorą gdańskie, gdyńskie lub sopockie plaże, a także pobliskie kąpieliska. To świetna opcja na błyskawiczny reset po pracy czy weekendowy wypad bez długich przygotowań. Zanim jednak wyruszymy, należy sprawdzić natężenie ruchu, ewentualne korki oraz to, czy w pobliżu znajdziemy wolny parking.

Dla mieszkańców z zachodu i centrum Pomorza atrakcyjnymi kierunkami będą okolice Słupska, Lęborka, Bytowa i Chojnic. Na północy województwa warto rozejrzeć się za kąpieliskami usytuowanymi bliżej morza. Z kolei osoby z południowych rubieży regionu mogą spędzić czas nad pobliskimi jeziorami i mniejszymi akwenami.

W upalne dni najbardziej znane miejsca błyskawicznie się zapełniają. Z tego powodu warto zaplanować wyjazd nieco wcześniej, zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami i sprawdzić obecność ratowników WOPR. Zwróćmy również uwagę na dostępną infrastrukturę – sanitariaty, miejsca do przebrania, punkty z jedzeniem, łagodne zejścia do wody czy specjalne strefy dla najmłodszych.

Bezpieczeństwo na słońcu. Jak przetrwać upał nad wodą?

Skwar nad wodą może uśpić naszą czujność. Powiew chłodnego wiatru, rześka woda czy pobliski cień często maskują rzeczywiste działanie słońca, co może szybko doprowadzić do odwodnienia i udaru cieplnego. Wybierając się na plażę, trzeba pamiętać o zapasie wody pitnej, nakryciu głowy i czymś, co zapewni nam cień.

Zaleca się unikanie wielogodzinnego plażowania, zwłaszcza w godzinach największego nasłonecznienia. Lepiej odpoczywać w cieniu i regularnie nawadniać organizm, zanim poczujemy pragnienie. Dzieci, osoby starsze i chorujące są szczególnie narażone na skutki upału. Objawy takie jak osłabienie, bóle głowy, zawroty, mdłości, bladość skóry i splątanie wymagają natychmiastowej reakcji. Należy schronić taką osobę przed słońcem, podać płyny i – jeśli to konieczne – wezwać pogotowie.

Zasady bezpieczeństwa nad wodą, których trzeba przestrzegać

Nawet na strzeżonych i znanych kąpieliskach rozwaga jest niezbędna. Zanurzanie się w wodzie po długim opalaniu musi być stopniowe, by uniknąć szoku termicznego. Mierzmy siły na zamiary, nie wypływajmy poza wyznaczony teren i stosujmy się do poleceń ratowników. Dzieci bawiące się w wodzie z kółkami czy dmuchanymi zabawkami wciąż potrzebują stałego nadzoru dorosłych.

Absolutnie zabronione jest wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu oraz skoki w miejscach, których głębokości nie znamy. Gwałtowne załamanie pogody, silny wiatr, fale czy burza to sygnał do natychmiastowego opuszczenia akwenu. W razie zauważenia osoby tonącej, należy bezzwłocznie powiadomić ratownika lub dzwonić pod numer 112.