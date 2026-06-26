Pogoda w Hel na weekend 26-28 czerwca

Weekendowa prognoza dla Hel ma jeden, bardzo ważny szczegół. Choć przez całe trzy dni nie spadnie ani kropla deszczu, to aura pod koniec weekendu wyraźnie się zmieni. Początek będzie wręcz wymarzony na odpoczynek nad morzem, ale w niedzielę pogoda pokaże swoje chłodniejsze i bardziej pochmurne oblicze.

Piątek zapowiada się zdecydowanie najlepiej. To będzie najcieplejszy dzień weekendu! Na niebie nie zobaczymy praktycznie żadnej chmury, a słońce będzie operować przez cały dzień. Temperatura poszybuje do przyjemnych 25 stopni Celsjusza w cieniu. W nocy spadnie do około 20 stopni. Wiatr będzie bardzo łagodny, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

W sobotę wciąż będziemy cieszyć się bezchmurnym niebem, ale poczujemy pierwsze zmiany. Zrobi się odrobinę chłodniej, a termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. To jednak nie temperatura będzie kluczowa. Znacznie nasili się wiatr, który w porywach osiągnie prędkość bliską 5 m/s, więc będzie już wyraźnie odczuwalny nad wodą.

Prawdziwy zwrot w pogodzie nastąpi w niedzielę. Słoneczna aura zniknie, a niebo na cały dzień szczelnie zasnują chmury. To będzie też najzimniejszy dzień weekendu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ledwo przekroczy 20 stopni Celsjusza. Dobra wiadomość jest taka, że wiatr ponownie osłabnie do około 2 m/s, ale brak słońca sprawi, że odczucie chłodu będzie większe.

Weekend w Hel. Co robić przy takiej pogodzie?

Taka prognoza to jasny sygnał, by w pełni wykorzystać piątek i sobotę. Słoneczna pogoda będzie idealna na plażowanie i długie spacery wzdłuż brzegu morza. W sobotę warto jednak pamiętać o silniejszym wietrze, który może ucieszyć miłośników sportów wodnych, ale dla plażowiczów może być nieco uciążliwy. Z kolei pochmurna i chłodniejsza niedziela, mimo braku deszczu, bardziej sprzyja zwiedzaniu lokalnych atrakcji pod dachem czy spędzeniu czasu w jednej z nadmorskich kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather

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