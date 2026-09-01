Impreza w centrum Gdańska wymknęła się spod kontroli. Zaskakujący wybryk 41-latka w klubie

Drogie zniszczenia w gdańskim lokalu rozrywkowym. Kwota zwala z nóg

Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z klubów muzycznych w centrum Gdańska. Jak ustalili, podczas trwającej tam imprezy mężczyzna oblał drzwi wejściowe substancją o drażniącym zapachu.

Na miejsce przyjechali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. Zabezpieczyli ślady i wykonali czynności potrzebne do ustalenia przebiegu zdarzenia. Uszkodzenia były poważne – zniszczone zostały dwie pary drzwi oraz betonowa wylewka. Wartość strat oszacowano na około 25 tys. zł.

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Funkcjonariusze zabezpieczyli zapis z kamer monitoringu i dokładnie go sprawdzili. Przeanalizowali także pozostałe informacje zebrane w sprawie. W ten sposób ustalili, kim jest mężczyzna podejrzewany o zniszczenie mienia.

- Dobra znajomość terenu oraz doświadczenie funkcjonariuszy, w połączeniu ze skrupulatnie prowadzonymi czynnościami, pozwoliły na ustalenie tożsamości mężczyzny, który mógł mieć związek ze zdarzeniem. W czwartek, 27 sierpnia, policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca Gdańska. Po zatrzymaniu przewieźli go do najbliższej jednostki Policji, gdzie wykonali z nim niezbędne czynności i sporządzili dokumentację służbową – informują funkcjonariusze z Gdańska.

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Zgromadzony materiał dowodowy był wystarczający, aby postawić 41-latkowi zarzut zniszczenia mienia. Za ten czyn grozi mu kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.