Kąpielisko w Jastrzębiej Górze zaprasza

Początek września to tradycyjnie czas, w którym nadmorskie kurorty zaczynają pustoszeć, co stwarza idealne warunki dla osób ceniących ciszę i spokój. Na oficjalnym kąpielisku nie ma wywieszonej czerwonej flagi, a woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

Oto szczegółowy raport z jedynego monitorowanego kąpieliska w mieście:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza oraz wody wynosi dziś 18°C, co przy bardzo słabym wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s stwarza komfortowe warunki do spacerów oraz dla bardziej zahartowanych amatorów morskich kąpieli. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli na podstawie oficjalnego badania z dnia 21 sierpnia 2026 roku, a dzisiejszy pomiar parametrów atmosferycznych pochodzi z 1 września 2026 roku.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Na monitorowanym kąpielisku w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Choć tegoroczne lato obfitowało w skrajności pogodowe, a wysokie temperatury w czerwcu i lipcu przyczyniły się do wcześniejszych zakwitów w niektórych rejonach Pomorza, to początek września na otwartym morzu w Jastrzębiej Górze wita nas czystą, przejrzystą wodą. Można bez obaw korzystać z uroków tutejszej plaży, która słynie z malowniczego klifu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Jastrzębiej Górze to kwintesencja urokliwego, spokojnego Bałtyku na przełomie sezonów. Temperatura powietrza na poziomie 18°C oraz taka sama temperatura wody (18°C) w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (3 m/s) tworzą idealny mikroklimat do inhalacji jodem. Prognozy na kolejne dni września są obiecujące i dają szansę na powrót stabilniejszej, słonecznej aury.

Pamiętajmy jednak, że nadmorska pogoda bywa zmienna. Niezależnie od panujących warunków, naszą złotą zasadą powinno być zawsze sprawdzanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników. Tylko biała flaga daje nam zielone światło do bezpiecznej kąpieli. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, by powrót z urlopu pozostawił wyłącznie piękne wspomnienia.

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