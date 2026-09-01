Wybił szybę i rozlał cuchnącą substancję. Obrzydliwy atak na bawialnię dla dzieci w Gdyni!

Gdynia: Atak na bawialnię „Malowana Polana”. Policja szuka sprawcy

Wszystko wydarzyło się w nocy z 25 na 26 sierpnia przy ul. Wagnera 4 w Gdyni. Nieznany mężczyzna wybił szybę w drzwiach prowadzących do „Malowanej Polany”, po czym rozlał w lokalu substancję wydzielającą niezwykle intensywny i nieprzyjemny zapach. Właścicielka bawialni zgłosiła sprawę policji.

Wandalizm miał miejsce w wyjątkowo przykrym dla właścicielki momencie – zaledwie kilka dni przed trzecimi urodzinami bawialni. Po odkryciu zniszczeń kobieta opisała w mediach społecznościowych, co zastała w swoim lokalu.

– W życiu nie podejrzewałam, że ktoś bez powodu może chcieć zniszczyć mi życie… Bo Malowanej Polanie oddałam serce i brak mi słów na takie świństwo. Tym bardziej na 3. urodziny bawialni - informowała tuż po zdarzeniu właścicielka „Malowanej Polany” w mediach społecznościowych.

Konsekwencje nocnego aktu wandalizmu okazały się ogromne. Nieprzyjemny zapach przeniknął elementy wyposażenia i podłoże tak mocno, że zwykłe czyszczenie nie rozwiązało problemu. Właściciele musieli zdecydować się na poważny remont.

– Właścicielka jest zmuszona do wymiany podłogi, skucia posadzki. To ogromne koszty, zamknięty lokal, potworny stres w chwili, gdy zbliżały się 3. urodziny miejsca, a kalendarz był pełen umówionych gości. Sprawą zajmuje się Policja. Rozmawiałem dzisiaj z Komendantem Komisariatu Chwarzno o większej czujności i intensywności służb patrolowych. Jeżeli ktoś z Was wracał w nocy przez ul. Wagnera i macie zainstalowaną kamerę - sprawdźcie nagranie - może to pomóc w namierzeniu sprawców – apelował w social mediach radny Jakub Ubych.

30 sierpnia właścicielka poinformowała w mediach społecznościowych, że straty są już znacznie większe, niż wynikało z pierwszych szacunków.

– Zadziałaliśmy radykalnie, ponieważ smród kwasu masłowego wdarł się we wszystko. Na ten moment szacowane straty się podwoiły, nie wspominając oburzacie zysku. Czekamy na informację zwrotną od ubezpieczyciela – informowała właścicielka „Malowanej Polany” w social mediach.

Apel policji w sprawie ataku w Gdyni. Funkcjonariusze analizują monitoring

Postępowanie w sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Chwarznie. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania monitoringu i dokładnie je przeanalizowali. Ustalili, że z aktem wandalizmu może mieć związek mężczyzna zarejestrowany przez jedną z kamer. Gdyńska policja zdecydowała się opublikować jego wizerunek.

Funkcjonariuszom dotychczas nie udało się ustalić, kim jest poszukiwany mężczyzna. Dlatego apelują do wszystkich osób, które rozpoznają go na nagraniu lub dysponują informacjami mogącymi pomóc w ustaleniu jego tożsamości albo miejsca pobytu.

Każdy, kto może pomóc w sprawie, powinien skontaktować się z Komisariatem Policji w Gdyni-Chwarznie pod numerem 47 742 16 55 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. Przydatne mogą okazać się również nagrania z wideorejestratorów i prywatnych kamer, które w nocy z 25 na 26 sierpnia zarejestrowały rejon ul. Wagnera.

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