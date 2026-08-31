Wrzesień uderzy zmienną pogodą. IMGW podał nową prognozę dla Polski

IMGW ostrzega. Aura w Europie pod dyktando niżów

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad Europą przeważać będą niże znad północnej części kontynentu. Oddziaływanie wyżu obejmie przede wszystkim zachodnią Europę oraz częściowo jej centralne obszary.

Polska pozostanie w zasięgu układów niżowych, których centra znajdą się głównie nad Skandynawią i Bałtykiem. Przez nasz kraj z zachodu na wschód przemieszczać się będą kolejne fronty atmosferyczne. Napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie, natomiast na krańcach południowo-wschodnich utrzyma się nieco cieplejsza masa powietrza.

Pogoda 1 września. Deszcze, burze i porywisty wiatr

We wtorek, 1 września, niebo będzie umiarkowanie lub mocno zachmurzone. W wielu częściach Polski wystąpią przelotne opady deszczu, a głównie na północy i wschodzie również burze. W ich trakcie suma opadów może wynieść około 15 mm. Maksymalna temperatura osiągnie od 18 do 22 st. C, a cieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 23 do 25 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, a nad morzem dość silny. Porywy osiągną 60 km/h, natomiast podczas burz nawet 65 km/h.

Noc z wtorku na środę przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, choć na północy oraz w centrum kraju okresami będzie ono duże. Tam lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu, a nad morzem niewykluczone są również burze. Na Pomorzu może spaść do 10 mm deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 13 st. C, w rejonach podgórskich miejscami około 8 st. C, a nad morzem około 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, lokalnie porywisty, z południowego zachodu i zachodu.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

Pogoda na środę 2 września. Gdzie znowu popada?

W środę, 2 września, zachmurzenie będzie umiarkowane, a chwilami duże. W niektórych regionach ponownie wystąpią przelotne opady deszczu. Na południu kraju, m.in. na Śląsku i Kielecczyźnie, lokalna suma opadów może sięgnąć około 10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C nad morzem, przez około 22 st. C w centrum, aż do 25 st. C na południowym wschodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, a miejscami okresowo porywisty. Powieje z kierunków zachodnich.