Wrzesień uderzy zmienną pogodą. IMGW podał nową prognozę dla Polski

Źródło PAP
Źródło PAP
D.P
2026-08-31 17:01

Początek września upłynie w Polsce pod znakiem zmiennej aury. IMGW opublikował najnowszą prognozę pogody na wtorek i środę, 1 i 2 września. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami pojawią się również burze. Nad morzem mocniej powieje, ale nie zabraknie też cieplejszych miejsc, gdzie temperatura sięgnie nawet 25 stopni Celsjusza.

Tak rozpocznie się wrzesień w Polsce! IMGW publikuje najnowszą prognozę pogody
Autor: Pixabay.com

IMGW ostrzega. Aura w Europie pod dyktando niżów

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad Europą przeważać będą niże znad północnej części kontynentu. Oddziaływanie wyżu obejmie przede wszystkim zachodnią Europę oraz częściowo jej centralne obszary.

Polska pozostanie w zasięgu układów niżowych, których centra znajdą się głównie nad Skandynawią i Bałtykiem. Przez nasz kraj z zachodu na wschód przemieszczać się będą kolejne fronty atmosferyczne. Napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie, natomiast na krańcach południowo-wschodnich utrzyma się nieco cieplejsza masa powietrza.

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Pogoda 1 września. Deszcze, burze i porywisty wiatr

We wtorek, 1 września, niebo będzie umiarkowanie lub mocno zachmurzone. W wielu częściach Polski wystąpią przelotne opady deszczu, a głównie na północy i wschodzie również burze. W ich trakcie suma opadów może wynieść około 15 mm. Maksymalna temperatura osiągnie od 18 do 22 st. C, a cieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 23 do 25 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, a nad morzem dość silny. Porywy osiągną 60 km/h, natomiast podczas burz nawet 65 km/h.

Noc z wtorku na środę przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, choć na północy oraz w centrum kraju okresami będzie ono duże. Tam lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu, a nad morzem niewykluczone są również burze. Na Pomorzu może spaść do 10 mm deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 13 st. C, w rejonach podgórskich miejscami około 8 st. C, a nad morzem około 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, lokalnie porywisty, z południowego zachodu i zachodu.

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Pogoda na środę 2 września. Gdzie znowu popada?

W środę, 2 września, zachmurzenie będzie umiarkowane, a chwilami duże. W niektórych regionach ponownie wystąpią przelotne opady deszczu. Na południu kraju, m.in. na Śląsku i Kielecczyźnie, lokalna suma opadów może sięgnąć około 10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C nad morzem, przez około 22 st. C w centrum, aż do 25 st. C na południowym wschodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, a miejscami okresowo porywisty. Powieje z kierunków zachodnich.

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