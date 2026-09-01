Na jednym kąpielisku we Władysławowie trwa jeszcze sezon

Początek września to tradycyjnie czas, kiedy na nadmorskich plażach robi się luźniej, a pogoda nabiera spokojniejszego charakteru. Choć ogólna prognoza dla polskiego wybrzeża na dziś wspomina o możliwości wystąpienia frontów atmosferycznych i przejściowych chmur, lokalne warunki we Władysławowie są bardzo stabilne i sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi.

Aktualnie możemy w pełni korzystać z uroków morza na następującym kąpielisku:

Władysławowo wejście na plażę nr 9 – kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura wody wynosi rześkie 17°C, co idealnie zrównuje się z temperaturą powietrza, która również osiąga dziś 17°C. Bezpieczeństwo i komfort zapewnia wyjątkowo spokojny wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s, dzięki czemu nie musimy obawiać się wysokich fal. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 21 sierpnia 2026 roku potwierdziła, że woda jest przydatna do kąpieli.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed zakwitem sinic to kluczowy czynnik przy planowaniu wejścia do wody. Mamy jednak bardzo dobre wiadomości – na monitorowanym kąpielisku we Władysławowie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno najnowsze pomiary z 1 września, jak i wcześniejsze badania sanitarne potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni bezpieczna dla kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki we Władysławowie to klasyczny urok wczesnej, nadmorskiej jesieni. Temperatura powietrza i wody na poziomie 17°C przy minimalnym wietrze 2 m/s stwarza dobre warunki do spacerów oraz dla miłośników hartowania organizmu. Pamiętajmy jednak, że wrzesień potrafi być kapryśny, a fronty atmosferyczne nad Bałtykiem potrafią szybko przynieść gwałtowne zmiany aury. Dlatego złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne kontrolowanie oznaczeń flagowych oraz słuchanie poleceń ratowników. Jeśli na maszcie pojawi się czerwona flaga – bezdyskusyjnie rezygnujemy z wejścia do wody.

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