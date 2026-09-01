Kupił los na „chybił trafił” w Gdańsku. Nie mógł nie uwierzyć, gdy ujrzał wygraną!

Gdańsk ma nowego milionera. Gracz LOTTO miał ogromne szczęście

Jedno z sierpniowych losowań Eurojackpot okazało się wyjątkowo szczęśliwe dla gracza z Gdańska. Kupon kupiony na Chełmie przyniósł mu ponad milion złotych. Zwycięzca nie typował jednak liczb samodzielnie – skorzystał z opcji „chybił trafił”. Losowanie odbyło się w piątek, 28 sierpnia, a w Polsce odnotowano jedną wygraną III stopnia. Jej dokładna wartość to 1 038 676,90 zł. Kupon kupiono w punkcie LOTTO przy ul. Tytusa Chałubińskiego 27E w Gdańsku.

Jak informuje portal „Puls Gdańska”, tożsamość szczęśliwego gracza pozostaje nieznana. Totalizator Sportowy nie ujawnia danych osób, które zdobywają wysokie nagrody. Wiadomo jednak, że zwycięskie liczby wybrał za niego system – gracz zdecydował się na popularne „chybił trafił”.

Pięć trafionych liczb w Eurojackpot dało mu wygraną

Aby zagrać w Eurojackpot, trzeba wytypować pięć z 50 liczb podstawowych oraz dwie dodatkowe spośród 12. W piątkowym losowaniu szczęśliwy zestaw wyglądał następująco:

23, 34, 39, 45, 49 oraz 1 i 4 jako dodatkowe.

Kupon z Gdańska zawierał wszystkie pięć wylosowanych liczb podstawowych, zabrakło jednak dwóch liczb dodatkowych. Taki wynik oznaczał wygraną III stopnia w wysokości ponad 1,038 mln zł. W całej Europie było osiem takich trafień. Trzy odnotowano w Niemczech, dwa w Szwecji, a po jednym w Polsce, Holandii i Grecji. Tym razem nikt nie trafił głównej wygranej.

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