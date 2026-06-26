Weekend w Chałupach z chłodną końcówką. Prognoza pokazuje ważny szczegół

Pogoda w Chałupy: 26-28 czerwca

Pogoda w Chałupy w najbliższych dniach pokaże dwa oblicza. Początek weekendu będzie prawdziwie letni i słoneczny, ale niedziela przyniesie ze sobą chmury i ochłodzenie. Na szczęście przez cały ten czas nie spadnie ani jedna kropla deszczu.

Początek weekendu w Chałupy przyniesie pogodę, na którą wielu czekało. Już od samego rana w piątek, 26 czerwca, niebo będzie błękitne i bezchmurne, a słońce będzie operować przez cały dzień. To sprawi, że temperatura szybko poszybuje w górę, osiągając w cieniu przyjemne 26 stopni Celsjusza. Spokojna aura to też zasługa bardzo słabego wiatru, który powieje z prędkością zaledwie około 1 m/s.

Sobota będzie kulminacją letniej pogody. To właśnie wtedy w Chałupy zrobi się najcieplej. Termometry wskażą niemal 27 stopni, a bezchmurne niebo zapewni idealne warunki do opalania i wypoczynku na świeżym powietrzu. To będzie książkowy przykład letniego, wakacyjnego dnia nad morzem. Wiatr delikatnie się wzmocni, ale osiągnie prędkość zaledwie około 2 m/s, więc nie będzie w żaden sposób uciążliwy.

Niestety, ta idealna pogoda nie utrzyma się do końca. Niedziela przyniesie istotną zmianę. Słoneczna aura ustąpi miejsca gęstym chmurom, które pokryją niebo na cały dzień. Co za tym idzie, zrobi się też odczuwalnie chłodniej. Maksymalna temperatura spadnie do około 23 stopni Celsjusza. Dobra wiadomość jest taka, że mimo dużego zachmurzenia, prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu.

Weekend w Chałupy. Co robić przy takiej pogodzie?

Tak zróżnicowana pogoda pozwala dobrze zaplanować weekend. Słoneczny i gorący piątek oraz sobota to idealny moment, by w pełni wykorzystać potencjał nadmorskiej miejscowości. Plaża, kąpiele słoneczne, sporty wodne – to wszystko będzie możliwe w niemal idealnych warunkach. Z kolei chłodniejsza i pochmurna niedziela to świetna okazja na długi spacer brzegiem morza, kiedy brak słońca nie jest już problemem, a może być nawet ulgą po dwóch upalnych dniach. To też dobry moment, by odwiedzić lokalne restauracje czy po prostu zrelaksować się z książką, nie martwiąc się o prażące słońce.

Dane pogodowe: OpenWeather

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