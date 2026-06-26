Weekend w Władysławowie zaskoczy temperaturą. Jeden dzień będzie naprawdę gorący

Pogoda we Władysławowie: 26-28 czerwca

Koniec czerwca we Władysławowie upłynie pod znakiem letniej, ale i zmiennej pogody. Najważniejsza informacja jest taka, że przez cały weekend nie musimy obawiać się deszczu. Parasole można spokojnie zostawić w domu. Kluczowa okaże się jednak temperatura, która w sobotę zaliczy mocny wzrost, po czym w niedzielę wróci do znacznie łagodniejszego poziomu.

Piątek będzie idealnym wprowadzeniem w czas wolny. Niebo nad Władysławowem będzie praktycznie bezchmurne, co zapowiada mnóstwo słońca. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą przyjemne 26 stopni Celsjusza. Noc z kolei przyniesie ochłodzenie do około 21 stopni. Całości dopełni bardzo słaby wiatr, wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s. Idealne warunki na spacer.

To będzie najcieplejszy dzień tego weekendu i to ze znaczną przewagą. W sobotę temperatura poszybuje w górę aż do niemal 30 stopni Celsjusza! To już wartości, przy których poczujemy prawdziwie letni upał. Podobnie jak w piątek, na niebie nie zobaczymy wielu chmur, a słońce będzie operować przez większą część dnia. Wiatr tylko nieznacznie przybierze na sile, osiągając prędkość około 2 m/s, więc nie przyniesie wyraźnej ulgi. To bez wątpienia dzień na plażę.

Po gorącej sobocie, ostatni dzień weekendu przyniesie sporą zmianę. Przede wszystkim na niebie. Pojawi się duże zachmurzenie, które zasłoni słońce na dłuższy czas. Na szczęście nadal nie będzie padać. Temperatura wyraźnie spadnie i w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 26 stopni. To powrót do wartości znanych z piątku. Noc będzie najchłodniejsza podczas całego weekendu, z temperaturą spadającą do około 20 stopni.

Jak spędzić taki weekend we Władysławowie?

Taka prognoza daje spore pole do manewru. Słoneczny i bardzo ciepły piątek, a zwłaszcza upalna sobota, to wymarzony scenariusz na plażowanie i korzystanie z morskich kąpieli. Warto wykorzystać te dni na aktywności na świeżym powietrzu, bo pogoda będzie do tego zachęcać. Z kolei pochmurna, ale wciąż ciepła i bezdeszczowa niedziela to doskonała okazja na długi spacer brzegiem morza, wycieczkę rowerową po okolicy czy zwiedzanie miasta bez męczącego słońca. To też dobry moment, by usiąść w jednej z nadmorskich kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather

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