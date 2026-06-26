Polscy Bonnie i Clyde w rękach gdańskiej policji. Grozili ekspedientkom gazem pieprzowym

D.P
2026-06-26 13:59

Wchodzili do sklepów, zastraszali pracowników gazem pieprzowym i uciekali z pieniędzmi. W taki sposób para podejrzanych miała dokonać dwóch rozbojów w sklepach tej samej sieci w Gdańsku. Policjanci zatrzymali 26-letnią kobietę i 29-letniego mężczyznę. Oboje decyzją sądu trafili na dwa miesiące do aresztu. Za rozbój grozi im nawet 15 lat więzienia.

Funkcjonariusz policji z Pomorza prowadzący skutego kajdankami mężczyznę, ubranego w białą koszulę i ciemne spodnie, do radiowozu. Tło stanowią inne pojazdy policyjne. Więcej o zatrzymaniu rabusiów przeczytasz na naszym portalu.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Napad z gazem pieprzowym w Gdańsku. Kryminalni na tropie rabusiów

21 czerwca do jednego z gdańskich sklepów popularnej sieci weszła kobieta i towarzyszący jej mężczyzna. W trakcie napadu 29-latek zagroził ekspedientce użyciem gazu pieprzowego i zażądał wydania gotówki z kasy. Sprawcy uciekli z kwotą blisko 1900 złotych.

Po otrzymaniu zgłoszenia śledztwo przejęli kryminalni z komisariatu przy ul. Kartuskiej. Rozpoczęli działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców.

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- Policji zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringów, przesłuchali świadków i wykonali szereg czynności operacyjnych. Efektem tych działań było zatrzymanie w miniony wtorek 26-letniej kobiety i 29-letniego mężczyzny – informują policjanci z Gdańska.

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Zatrzymanie po dwóch napadach w Gdańsku. Areszt dla pary podejrzanych

Po zatrzymaniu kobieta i mężczyzna trafili do policyjnej jednostki, gdzie wykonano z ich udziałem niezbędne czynności. W toku postępowania funkcjonariusze ustalili, że podejrzani mogą odpowiadać nie tylko za napad z 21 czerwca, ale również za niemal identyczne przestępstwo popełnione 6 czerwca.

- Zarówno kobieta, jak i mężczyzna przyznali się do udziału w obu tych zdarzeniach i usłyszeli zarzuty. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Gdańsk- Wrzeszcz w Gdańsku podął decyzję o aresztowaniu ich na okres dwóch miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności – dodają funkcjonariusze.

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