Polscy Bonnie i Clyde w rękach gdańskiej policji. Grozili ekspedientkom gazem pieprzowym

Napad z gazem pieprzowym w Gdańsku. Kryminalni na tropie rabusiów

21 czerwca do jednego z gdańskich sklepów popularnej sieci weszła kobieta i towarzyszący jej mężczyzna. W trakcie napadu 29-latek zagroził ekspedientce użyciem gazu pieprzowego i zażądał wydania gotówki z kasy. Sprawcy uciekli z kwotą blisko 1900 złotych.

Po otrzymaniu zgłoszenia śledztwo przejęli kryminalni z komisariatu przy ul. Kartuskiej. Rozpoczęli działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców.

- Policji zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringów, przesłuchali świadków i wykonali szereg czynności operacyjnych. Efektem tych działań było zatrzymanie w miniony wtorek 26-letniej kobiety i 29-letniego mężczyzny – informują policjanci z Gdańska.

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Zatrzymanie po dwóch napadach w Gdańsku. Areszt dla pary podejrzanych

Po zatrzymaniu kobieta i mężczyzna trafili do policyjnej jednostki, gdzie wykonano z ich udziałem niezbędne czynności. W toku postępowania funkcjonariusze ustalili, że podejrzani mogą odpowiadać nie tylko za napad z 21 czerwca, ale również za niemal identyczne przestępstwo popełnione 6 czerwca.

- Zarówno kobieta, jak i mężczyzna przyznali się do udziału w obu tych zdarzeniach i usłyszeli zarzuty. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Gdańsk- Wrzeszcz w Gdańsku podął decyzję o aresztowaniu ich na okres dwóch miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności – dodają funkcjonariusze.