Popularne kąpielisko nad Bałtykiem zamknięte. Turyści muszą zmienić plany

Upały przyciągają turystów. Jedna z trójmiejskich plaż niedostępna

Bałtyckie wybrzeże powoli zapełnia się urlopowiczami. Rosnące temperatury sprawiają, że tysiące osób organizują sobie wyjazdy nad morze, licząc na przyjemne promienie słońca i orzeźwiającą kąpiel. Synoptycy prognozują, że w nadchodzących dniach Polska znajdzie się pod wpływem bardzo gorących mas powietrza, a termometry mogą wskazać lokalnie nawet 40 stopni Celsjusza. Chociaż na wybrzeżu upał będzie nieco łagodniejszy, plaże i tak będą pękać w szwach. Należy jednak zachować czujność, ponieważ nie każdy fragment wybrzeża jest bezpieczny dla zdrowia. Jak się okazuje, jedna z trójmiejskich plaż została właśnie wyłączona z użytku do odwołania.

GIS interweniuje w Sopocie. Czerwona flaga z powodu sinic

W piątek, 26 czerwca, GIS przekazał informację o zamknięciu pierwszego kąpieliska na Pomorzu. Chodzi o plażę w Sopocie między molo a wejściem nr 23. Wywieszono tam czerwoną flagę, co oznacza zakaz kąpieli. Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, powodem są sinice, których rozwojowi sprzyjają wysoka temperatura wody i słaby wiatr. Na razie zakaz obowiązuje tylko w Sopocie, ale możliwe, że GIS podejmie podobne decyzje także w sprawie innych plaż.

Sinice, czyli cyjanobakterie, to bakterie występujące w wodach słodkich i słonych. Choć przeprowadzają fotosyntezę, nie są glonami, mimo że często tak się o nich mówi. Ich zakwitowi sprzyjają wysokie temperatury. Można je rozpoznać gołym okiem, bo tworzą na powierzchni wody jaskrawozielony, niebiesko-zielony, brunatny albo mętny, żółtawy nalot.

Jeśli widzimy taki osad, nie należy wchodzić do wody. Jak mówi lek. med. Grzegorz Gołdynia z sanepidu w Tychach w rozmowie z Radiem Eska, ostrzeżenia przed sinicami są wydawane z konkretnego powodu.

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- Sinice są groźne. Mogą powodować drobne objawy dotyczące przewodu pokarmowego czy wysypki skórne. Przy większej ekspozycji powodują także zaburzenia neurologiczne, a także zaburzenia pracy nerek – informuje lek. med. Grzegorz Gołdynia w rozmowie z Radiem Eska.

Problem nie tylko nad morzem. Sinice atakują też jeziora

Sinice nie występują wyłącznie w morzu. Podczas upałów szczególnie narażone są również kąpieliska z wodą stojącą lub wolno płynącą, czyli jeziora, zalewy i stawy. Rzadziej pojawiają się w rzekach o silnym nurcie, bo szybki przepływ wody utrudnia ich rozwój.