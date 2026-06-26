Ekstremalny skwar i czerwone alerty IMGW. Po 40-stopniowych upałach nadejdą burze z gradem

Piekielny żar zaleje Polskę. IMGW wydaje czerwone ostrzeżenia przed 40-stopniowym upałem

O zbliżającym się do Polski uderzeniu tropikalnego gorąca słyszymy od paru dni. Najwyższe temperatury prognozowane są na najbliższy weekend, kiedy w wielu miejscach kraju termometry pokażą ponad 30°C. W pełnym słońcu temperatura odczuwalna będzie jeszcze wyższa.

Prognozy wskazują, że do niedzieli, 28 czerwca, upał będzie się stopniowo nasilał, a lokalnie temperatura może zbliżyć się do 40°C. W związku z tym IMGW przewiduje wydanie czerwonych ostrzeżeń dla niemal całej Polski. Alerty drugiego stopnia mają obowiązywać jedynie na Podhalu, w Kotlinie Kłodzkiej oraz w północno-wschodniej części kraju.

Początek weekendu zapowiada się słonecznie i bardzo ciepło. W piątek w centrum kraju będzie około 28°C, natomiast na zachodzie temperatura wzrośnie do 32–33°C. Chłodniej pozostanie jedynie nad morzem i na północnym wschodzie, gdzie prognozowane jest od 21 do 24°C. W sobotę gorąco obejmie niemal cały kraj – w większości regionów termometry pokażą od 27 do 32°C, a na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim nawet 35°C.

Apogeum upałów. Nawet 40 stopni i nowe ostrzeżenia IMGW w niedzielę

Kulminacja fali gorąca przewidziana jest na niedzielę 28 czerwca. W większości regionów temperatura osiągnie od 30 do 35°C, jednak na zachodzie kraju możliwe są wartości dochodzące nawet do 40–41°C. Czerwone alerty przed upałem mają objąć niemal całą Polskę. Nieco niższych temperatur można spodziewać się jedynie na Podhalu, w Kotlinie Kłodzkiej i na północnym wschodzie. Nawet nad Bałtykiem termometry mogą pokazać około 30°C.

IMGW wydał już dla Gdańska i województwa pomorskiego ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Pierwsze będzie obowiązywać od soboty, 27 czerwca, od godz. 7.30 do niedzieli, 28 czerwca, do godz. 7.30. Drugie obejmie okres od niedzieli, 28 czerwca, do poniedziałku, 29 czerwca, również do godz. 7.30.

Niebezpieczna zmiana pogody. Po fali upałów nadciągają burze z gradem

Choć od poniedziałku, 29 czerwca, w części kraju temperatura zacznie spadać, upały nadal będą bardzo dokuczliwe. Na Mazowszu prognozowane jest nawet 39°C. Większe ochłodzenie ma nadejść we wtorek, a do czwartku gorące powietrze powinno całkowicie opuścić Polskę.

To jednak nie koniec pogodowych niebezpieczeństw! Na początku tygodnia prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i lokalnym gradem. Największe ryzyko ich wystąpienia przewidywane jest w nocy z poniedziałku na wtorek oraz we wtorek, zwłaszcza w południowej części kraju.

Synoptycy IMGW ostrzegają, że burze drugiego stopnia mogą wystąpić również na Pomorzu. Ostrzeżenia mają obowiązywać od poniedziałku, 29 czerwca, od godz. 7.30 do wtorku, 30 czerwca, do godz. 7.30. Meteorolodzy podkreślają, że po kilku dniach ekstremalnych upałów atmosfera stanie się bardzo niestabilna, co sprzyja powstawaniu gwałtownych zjawisk pogodowych.

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