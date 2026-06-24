Najlepsze kierunki studiów 2026. Nowy Ranking Perspektyw

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-24 20:10

Najnowszy ranking Perspektywy 2026 już jest, a wraz z nim dowiadujemy się wielu cennych informacji. Tegoroczni maturzyści, którzy nadal zastanawiają się, jaki kierunek studiów wybrać powinni zajrzeć więc na najnowsze zestawienie. Oto studia, które cieszą się największym zainteresowaniem i są uznawane za najlepsze.

Ranking Perspektyw - najważniejsze zestawienie uczelni i kierunków w Polsce

Ranking Perspektywy to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i opiniotwórczych zestawień dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce. Co roku analizuje on jakość kształcenia na uczelniach oraz poziom poszczególnych kierunków studiów, tworząc kompleksowy obraz polskiej edukacji akademickiej.

W zestawieniu brane są pod uwagę różnorodne kryteria, takie jak m.in. prestiż uczelni, potencjał naukowy kadry, efektywność badań, umiędzynarodowienie, warunki studiowania oraz sytuacja absolwentów na rynku pracy.

Dla tegorocznych maturzystów stanowi on ważne narzędzie pomocne przy wyborze kierunku studiów i uczelni. Pokazuje bowiem nie tylko, które studia są najchętniej wybierane, ale przede wszystkim które z nich oferują najlepsze perspektywy zawodowe i najwyższy poziom nauczania.

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Najlepsze kierunki studiów 2026

W tegorocznym zestawieniu oceniono aż 76 kierunków studiów, biorąc pod uwagę m.in. prestiż, jakość kadry, poziom naukowy, umiędzynarodowienie oraz sytuację absolwentów na rynku pracy. Które jednak kierunki w 2026 roku uznawane są za najbardziej perspektywiczne i najczęściej wybierane przez kandydatów? O tym dowiecie się sprawdzając naszą poniższą galerię zdjęć.

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Te kierunki studiów wybierane są najczęściej [LISTA]

Studenci siedzący w auli podczas wykładu, słuchający prelegenta na scenie z dużym ekranem. Młodzi ludzie zastanawiają się nad wyborem najlepszych kierunków studiów. Więcej o rankingu Perspektywy 2026 przeczytasz na naszym portalu.
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Gdzie najlepiej iść na studia?

Wybór miejsca studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka, dlatego nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, gdzie "najlepiej" studiować. Wszystko zależy od kierunku, zainteresowań oraz tego, jakie cele zawodowe stawia sobie przyszły student. Warto jednak mieć na uwadzę ranking uczelni, a więcej pisaliśmy o nim tutaj: Najlepsze uczelnie w Polsce wybrane. Ranking Perspektyw 2026

Najlepsze uczelnie w Polsce 2026. Tu warto studiować

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