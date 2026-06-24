Kizo świętuje urodziny w Gdańsku! „B-DAY” w ScrapYard już 27 czerwca

Główną gwiazdą wieczoru będzie Kizo, który podczas specjalnego koncertu zaprezentuje swoje największe hity w widowiskowej oprawie. Organizatorzy zapowiadają rozbudowaną produkcję sceniczną, efekty specjalne, lasery oraz klimat, który ma wynieść to wydarzenie daleko poza standardowy klubowy format.

Na scenie pojawi się również ekipa Szybkiego Szpontu: Miki Public Enemy, Młody Klakson oraz Flowadino, którzy zadbają o muzyczną rozgrzewkę i klubową energię przez całą noc.

To jednak nie tylko koncert - to przede wszystkim urodzinowa impreza w podwójnym wydaniu. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest wspólną celebracją Kizo oraz Księgowego MTS, a goście mogą spodziewać się wielu niespodzianek przygotowanych specjalnie na tę okazję. Gospodarzem nocy będzie klub ScrapYard Gdańsk, który ponownie zamieni się w jedną z najbardziej energetycznych przestrzeni imprezowych na mapie Trójmiasta.

Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 21:00.

Bilety dostępne są online: Kup bilety – ScrapYard Gdańsk

To będzie noc, w której urodziny zamieniają się w pełnoprawny festiwal klubowej energii.

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.