Groźne zderzenie w Gdyni. 88-latek nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście

Gdynia. Rowerzysta potrącony przez samochód na przejeździe

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek, 25 czerwca, wieczorem na ul. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni. Samochód osobowy potrącił rowerzystę przejeżdżającego przez przejazd rowerowy. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 19.20. Na miejscu od razu pojawili się policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli wyjaśnianie jego przebiegu.

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy 88-letni kierowca citroena nie ustąpił pierwszeństwa 50-letniemu rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerów. Doszło do zderzenia, w wyniku którego cyklista doznał obrażeń i trafił pod opiekę lekarzy.

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Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości obu uczestników zdarzenia – zarówno kierowca, jak i rowerzysta byli trzeźwi. Na miejscu przeprowadzono oględziny oraz zabezpieczono ślady. Zebrany materiał ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn i przebiegu wypadku.

Przy okazji tego zdarzenia policjanci przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Jak podkreślają, nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnego wypadku.

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