Wypadek z udziałem autobusu w Gdyni. Kilka osób wymagało hospitalizacji

Zderzenie autobusu i aut osobowych w Gdyni. Na miejscu interweniowali medycy

- W Gdyni miało miejsce zderzenie autobusu oraz dwóch pojazdów osobowych.

- Obrażenia odniosło pięć osób, z czego dwoje poszkodowanych wymagało transportu do szpitala.

- Służby ratunkowe przypominają o zachowaniu ostrożności podczas ratowania rannych.

- Warto przypomnieć sobie zasady właściwego reagowania i alarmowania jednostek ratowniczych na miejscu wypadku.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 kwietnia, na ul. T. Wendy w Gdyni. W wypadku uczestniczył autobus oraz dwa samochody osobowe. Na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego G0109, pełniący rolę Kierującego Akcją Medyczną, oraz G01108.

- Do zdarzenia początkowo zadysponowano również zespoły G01028 i G01038, jednak po dojeździe pierwszej jednostki i dokonaniu oceny sytuacji uznano, że ich wsparcie nie będzie potrzebne - informuje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w mediach społecznościowych.

Pięć osób z obrażeniami. Ważny apel ratowników do świadków wypadków

W wyniku zdarzenia ucierpiało pięć osób. Ratownicy udzielili im pomocy na miejscu. Dwie osoby z niewielkimi obrażeniami trafiły do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, natomiast pozostali uczestnicy nie wymagali dalszego leczenia w szpitalu.

- Jeśli jesteś świadkiem wypadku, w pierwszej kolejności zadbaj o własne bezpieczeństwo. Dopiero gdy masz pewność, że nic Ci nie grozi, przystąp do udzielania pomocy i wezwij służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy - dodaje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.

