Wypadek w Gdyni z udziałem trolejbusu i BMW. Pojazdem podróżowała duża grupa przedszkolaków

Trolejbus wiozący dzieci zderzył się z BMW

Do wypadku doszło w piątek tuż przed dziewiątą. Pędzące BMW uderzyło prosto w bok miejskiego trolejbusu, w którym znajdowało się łącznie dwudziestu siedmiu pasażerów. Większość z nich stanowiła zorganizowana grupa dwudziestu jeden dzieci z okolicznego przedszkola jadąca na zaplanowaną wycieczkę. Ogromna siła zderzenia sprawiła, że pod wskazany adres natychmiast wysłano funkcjonariuszy policji oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego.

Przybyli na skrzyżowanie medycy potraktowali kolizję wyjątkowo poważnie z powodu obecności najmłodszych obywateli miasta. Zespoły karetek błyskawicznie rozpoczęły wstępną segregację wszystkich uczestników wypadku, powszechnie znaną w medycynie jako triaż. Podstawowym badaniom profilaktycznym poddano absolutnie każdego podróżującego.

Stan zdrowia poszkodowanych. Dwie osoby wymagały pomocy po zderzeniu trolejbusu

Działania służb medycznych ostatecznie wykazały, że pomocy specjalistów potrzebuje wyłącznie dwoje dorosłych pasażerów. Jeden z rannych został niezwłocznie przetransportowany do pobliskiego szpitala, a drugiemu udzielono odpowiedniego wsparcia bezpośrednio w karetce. Lekarze zapewniają, że fizycznie żadnemu maluchowi nic się nie stało, choć dzieci przeżyły olbrzymi stres związany z nagłym uderzeniem.

Przedszkolne opiekunki natychmiast odprowadziły całą grupę ze strefy bezpośredniego zagrożenia. Mundurowi działali niezwykle szybko i z pełnym profesjonalizmem, dlatego drogowy paraliż opanowano w zaledwie kilkadziesiąt minut.

Kto spowodował wypadek? Ustalenia policjantów

Zaledwie dwie godziny po zderzeniu stróże prawa znali już wstępne przyczyny całego drogowego zamieszania. Aspirant Marek Kobiałko z gdyńskiej policji potwierdził w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”, że to prowadzący samochód osobowy zignorował znaki drogowe i po prostu wymusił pierwszeństwo na pojeździe miejskim. Badanie policyjnym alkomatem udowodniło całkowitą trzeźwość obu kierujących, a śledczy cały czas pracują nad wyjaśnieniem pozostałych szczegółów.

Pogotowie ratunkowe tłumaczy procedury podczas wypadków masowych

Władze Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przypominają, że błyskawiczna segregacja rannych odgrywa fundamentalną rolę przy wypadkach z wieloma uczestnikami. Prawidłowo przeprowadzony triaż pozwala ratownikom natychmiast wyłowić najciężej rannych, co skutecznie zapobiega powstawaniu niebezpiecznego chaosu w pierwszych minutach akcji.

Zasady zachowania po wypadku pojazdu komunikacji miejskiej

Doświadczeni ratownicy medyczni apelują do wszystkich świadków tego typu zdarzeń o przestrzeganie kilku fundamentalnych procedur bezpieczeństwa:

- opanuj emocje i zachowaj zimną krew na miejscu zdarzenia,

- w pierwszej kolejności zbadaj stan własnego organizmu i kondycję osób dookoła, aby bezpiecznie podjąć kolejne kroki,

- możliwie najdokładniej podaj dyspozytorowi medycznemu szacowaną liczbę poszkodowanych,

- od razu wybierz bezpłatny numer alarmowy 112 lub zadzwoń bezpośrednio na pogotowie pod 999.

