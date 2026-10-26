Wypadek w Borczu na DK20. Auto zderzyło się z ciężarówką, jedna osoba nie żyje

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 26 października 2026 roku, około godziny 13:00 w miejscowości Borcz na terenie powiatu kartuskiego w województwie pomorskim. Z informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, na które powołuje się TVP3 Gdańsk, wynika, że na jednym z odcinków drogi krajowej nr 20 samochód osobowy zderzył się z pojazdem ciężarowym. W wyniku tego groźnego incydentu ucierpiały łącznie trzy osoby, a życie jednej z nich nie zdołano ocalić.

„Pomimo podjętej resuscytacji krążeniowo oddechowej nie udało się uratować życia jednej z osób podróżujących samochodem osobowym. Lekarz stwierdził zgon. Dwie inne osoby zostały poszkodowane” - przekazała KP PSP w Kartuzach.

Do akcji ratunkowej w miejscu tragedii zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Skutki zderzenia okazały się katastrofalne, ponieważ przód auta osobowego uległ niemal całkowitemu zmiażdżeniu, natomiast dużą ciężarówkę wyrzuciło poza obręb jezdni. Na czas prowadzenia czynności przy rozbitych pojazdach oraz działań służb ratunkowych pasy ruchu zostały zablokowane, co wywołało spore utrudnienia w ruchu.

Obecnie sprawą zajmują się funkcjonariusze, których zadaniem będzie dokładne ustalenie przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. W momencie powstawania niniejszego artykułu szczegółowy przebieg wypadku pozostawał jeszcze nieznany.

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