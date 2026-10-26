Oszustwo na policjanta. 92-letnia seniorka oddała 16-letniemu Ukraińcowi 110 tysięcy złotych

Oszustwo na policjanta w Tczewie. Seniorka straciła oszczędności życia

Przestępcy podający się za funkcjonariuszy wykorzystują zaufanie, jakim społeczeństwo darzy policję i pozostałe służby. Mimo że prawdziwi policjanci nigdy nie żądają przekazywania gotówki ani pozostawiania jej w określonych miejscach, oszuści potrafią manipulować pokrzywdzonymi, wywołując u nich strach i działając pod presją czasu. Najczęściej na cel biorą osoby starsze.

W ostatnim czasie na Pomorzu ofiarą oszustów działających metodą „na policjanta” została 92-letnia tczewianka. Przestępcy przekonali seniorkę do oddania wszystkich oszczędności, które wynosiły 110 tysięcy złotych. Postępowaniem zajęli się policjanci pionu kryminalnego, którzy przeanalizowali zebrany materiał i przystąpili do ustalania sprawców przestępstwa.

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Zatrzymanie obywateli Ukrainy. Śledczy łączą sprawę z oszustwem w Krakowie

Do pierwszego zatrzymania doszło na początku tygodnia. Policjanci zatrzymali 16-letniego obywatela Ukrainy, którego sąd skierował do schroniska dla nieletnich. Pobyt nastolatka w tej placówce jest środkiem tymczasowym.

We wtorek funkcjonariusze zatrzymali drugiego obywatela Ukrainy, 21-letniego mężczyznę. Został on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tczewie, gdzie przedstawiono mu zarzut oszustwa. Sąd, przychylając się do wniosku prokuratora, zastosował wobec niego dwumiesięczny areszt tymczasowy.

Podczas kolejnych czynności śledczy ustalili, że przestępstwo może być częścią szerszego procederu. Zgromadzone informacje sugerują, że obaj zatrzymani mogą mieć także związek z podobnym oszustwem popełnionym w Krakowie. Tamtejszy mieszkaniec stracił w jego wyniku 25 tysięcy złotych. Policjanci nadal wyjaśniają okoliczności obu zdarzeń i nie wykluczają przedstawienia następnych zarzutów.