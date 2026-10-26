Wybuch butli gazowej na Pomorzu! Nie żyje 79-letnia kobieta. Trwa śledztwo

Dramat na Pomorzu. Wybuch butli z gazem zabił 79-latkę z Chełmka-Osady

Do tragicznego zdarzenia doszło 20 października w miejscowości Chełmek-Osada na Pomorzu. Około godziny 16:30 do strażaków wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego. Na miejsce wysłano liczne zastępy straży pożarnej i inne służby ratunkowe.

Początkowo informowano, że pożar wybuchł wskutek eksplozji pieca w jednym z lokali. Płomienie przedostały się do sąsiedniego mieszkania. Z budynku ewakuowało się sześć osób, natomiast jedna została poparzona. Rannej udzielono pierwszej pomocy, po czym przewieziono ją do szpitala. Pozostali mieszkańcy przez dłuższy czas nie mogli powrócić do swoich lokali.

Wkrótce ustalono jednak, że źródłem pożaru był wybuch butli gazowej w jednym z mieszkań. Podczas eksplozji wewnątrz przebywała 79-letnia kobieta. Niestety, seniorka doznała ciężkich obrażeń i pomimo starań lekarzy zmarła w szpitalu.

Policja i biegli wyjaśniają okoliczności tragedii w Chełmku-Osadzie

- Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem biegłych z zakresu pożarnictwa i kominiarstwa. Zabezpieczono materiał dowodowy, który będzie podlegał dalszej analizie. Policjanci przesłuchują również świadków i wykonują kolejne czynności mające na celu odtworzenie przebiegu zdarzenia oraz ustalenie, jakie okoliczności doprowadziły do wybuchu – informują funkcjonariusze.

Jak podkreślają policjanci, istotne znaczenie dla ustalenia przyczyn oraz przebiegu zdarzenia będą miały zgromadzone dowody i ekspertyzy biegłych. Śledczy prowadzą dalsze czynności procesowe, aby szczegółowo wyjaśnić okoliczności eksplozji butli gazowej oraz pożaru, w następstwie którego życie straciła 79-letnia kobieta.

Helena Englert i Roman Osadchyi