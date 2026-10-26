Nowe loty i egzotyczne kierunki z Gdańska! Ruszają zimowe połączenia na sezon 2026

Zimowa siatka połączeń z Gdańska. Nowe kierunki i historyczne połączenie

Nowy rozkład lotów zaczął obowiązywać w niedzielę, 25 października. Wśród najważniejszych nowości znalazło się bezpośrednie połączenie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

- Szczególnie ważny i historyczny jest dla nas start bezpośrednich lotów z Gdańska do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – przekazał prezes gdańskiego lotniska Tomasz Kloskowski.

Jesienno-zimowy rozkład gdańskiego lotniska obejmuje zarówno regularne połączenia do popularnych kurortów, idealnych na dłuższy wypoczynek lub krótki wyjazd, jak i loty czarterowe oferowane przez biura podróży. W sezonie zimowym regularne rejsy obsługuje 11 przewoźników, w tym debiutująca w Gdańsku linia Air Arabia. Od 14 grudnia 2026 roku samoloty tego przewoźnika będą latać do Szardży pięć razy w tygodniu. Nowe połączenie ułatwi również podróż do Dubaju, oddalonego od Szardży o ponad 20 kilometrów.

Egipt, Maroko, Portugalia i Włochy. Dokąd polecimy z Gdańska zimą?

Wizz Air wprowadza loty do egipskich kurortów Marsa Alam i Szarm el-Szejk, a także do marokańskiego Agadiru i włoskiego Turynu. Z kolei Ryanair od 25 października oferuje połączenia między innymi do Porto, Katanii, Budapesztu oraz Madrytu.

Do zimowego rozkładu Wizz Air powracają również rejsy na Teneryfę i Maderę. Ryanair ponownie uruchamia natomiast połączenie z Liverpoolem. Rozszerzono także ofertę kierunków dostępnych przez cały rok. Status połączenia całorocznego uzyskały loty Wizz Air do słowackiego Popradu oraz rejsy Ryanaira do Palermo, Bukaresztu i Tirany.

Od 20 listopada 2026 roku do 4 stycznia 2027 roku brytyjski przewoźnik Jet2.com będzie realizował dodatkowe połączenia, skierowane między innymi do turystów odwiedzających Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. Samoloty będą przylatywać z pięciu miast: Birmingham, East Midlands, Londynu-Gatwick, Manchesteru i Newcastle.

Loty czarterowe i połączenia europejskie. Gdańskie lotnisko poszerza ofertę

Zimową siatkę połączeń uzupełniają również tradycyjne linie lotnicze. Polskie Linie Lotnicze LOT zapewniają pasażerom rejsy z Gdańska do Warszawy, Brukseli oraz Stambułu. Z gdańskiego lotniska można także polecieć liniami KLM do Amsterdamu, Lufthansą do Frankfurtu, Finnairem do Helsinek, SAS-em do Kopenhagi, Norwegianem do Oslo-Gardermoen oraz Icelandair do Reykjaviku-Keflaviku.

W zimowej ofercie znalazło się ponadto 18 kierunków czarterowych, obejmujących dziewięć lotnisk w sześciu krajach. Wśród dostępnych destynacji są między innymi Mombasa w Kenii oraz Zanzibar w Tanzanii.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2026 roku Port Lotniczy Gdańsk obsłużył ponad 6,3 miliona pasażerów.