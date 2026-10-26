Afryka wyprzedziła Europę. Różnica przekroczyła milion wiernych

Przez stulecia Europa odgrywała ważną rolę w historii katolicyzmu. Dane pokazują jednak, że pod względem liczby wiernych sytuacja wygląda dziś inaczej. Według raportu watykańskiej Agencji Fides opublikowanego 16 października 2026 r., w Afryce mieszkało ponad 288,3 mln katolików, podczas gdy w Europie było ich około 287,2 mln.

Oznacza to, że Afryka wyprzedziła Europę w tym zestawieniu. Pokazuje to nam więc, jak zmienia się rozmieszczenie wiernych na świecie i które regiony zyskują na znaczeniu dla kościoła katolickiego.

W Afryce przybywa księży. Europa traci tysiące duchownych

Interesująco przedstawiają się również dane dotyczące kapłanów. Pod koniec 2024 r. na świecie było 407 421 księży katolickich. W porównaniu z poprzednim rokiem ich liczba wzrosła o 425. To niewielka zmiana, szczególnie że wcześniej przez pięć lat obserwowano spadki.

Za tym wynikiem kryją się jednak duże różnice między kontynentami. W Afryce przybyło 1676 księży, a w Azji 1065. W obu Amerykach odnotowano wzrost o 199 duchownych. Europa poszła w przeciwnym kierunku – w ciągu roku liczba księży zmniejszyła się o 2483.

Na świecie przybywa katolików. Tyle wiernych liczy kościół

Zmiany dotyczą nie tylko proporcji między Europą a Afryką. Z danych przytoczonych w raporcie Agencji Fides wynika, że pod koniec 2024 r. na świecie żyło ponad 1,422 mld katolików. To o około 16,7 mln więcej niż rok wcześniej.

Mimo że Afryka wyprzedziła Europę, największym skupiskiem katolików pozostają obie Ameryki. Mieszka tam łącznie blisko 679 mln wiernych.

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